Yli 6000 aurinkopaneelia tuottaa yli puolet huonekalutehtaan energiasta

Lahdessa vihittiin eilen käyttöön yksi Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista. Aurinkovoimapuiston rakentaminen Iskun tehtaan viereen Lahdessa aloitettiin syksyllä 2021. Yli 6000 aurinkopaneelia on nyt asennettu ja jatkossa merkittävä osa Iskun tehtaan sähkönkäytöstä tullaan tuottamaan paikallisesti aurinkosähköllä.

Aurinkovoimapuiston tuottama energia vastaa noin seitsemän kuukauden Iskun tuotannon energiankulutusta. Suomen mittakaavassa Iskun tehtaan vieressä oleva aurinkovoimapuisto kuuluu Suomen suurimpiin. Päijät-Hämeen alueella vastaavaa kokoluokkaa ei ole vielä nähty.

Aurinkovoimapuisto koostuu kolmesta erillisestä voimalasta, jotka on asemoitu tehtaan tontille Mukkulaan. Aurinkopaneeleita asennettiin yli 6000 kappaletta. Kuukausina, joina aurinkosähköä tuotetaan yli oman sähkönkulutuksen, aurinkosähkö siirtyy virtuaaliakkuun ja on siten käytettävissä myöhemmin, kun aurinkosähkön tuotanto on alhaisempaa.

Toimitusjohtaja Arto Tiitisen mukaan Lahden tehtaasta tulee hiilineutraali jo ensi vuonna. Aurinkovoimapuiston teho on n. 2,8 megawattia ja sen odotetaan vuodessa 2600 megawattia energiaa. Aurinkovoimapuiston tuottamalla sähköenergialla voisi esimerkiksi ajaa sähköautolla noin 324 kertaa maapallon ympäri. CO2-päästöjä tämän kokoinen puisto vähentää noin 355 tonnia, joka vastaa noin 116 henkilöauton vuosipäästöjä.