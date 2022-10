Nyt se on tutkittu: ohjelmisto on aina ihmistä parempi kuski

Ihmisen on vaikea antaa autonomiselle ajoneuvolle ”lupa” hoitaa kaikki ajaminen. Amerikkalainen Waymo on kuitenkin tutkimuksellaan osoittanut, että tähän ei ole mitään syytä. Edistynyt ohjelmisto on aina ihmistä parempi kuljettaja.

Robottiauton ja ihmiskuljettajan suorituskyvyn eroja on ollut vaikea arvioida. Waymo on nyt mallintanut, kuinka hyvin normaali, jatkuvasti liikennettä tarkkaileva kuljettaja pystyy välttämään onnettomuudet. Tämäkin on hieman hankala kuvio, sillä jatkuvasti tarkkaavaista ihmiskuljettajaa ei ole olemassa.

Mallinnuksen avulla Waymo kuitenkin on pystynyt vertailemaan, miten ohjelmisto ja aina tarkkaavainen kuski suoriutuvat erilaisista hätätilanteista. Odotetusti Waymo Driver on näissäkin vertailuissa etevämpi.

Viime vuonna Waymo simuloi Arizonan Chandlerissa tapahtuneita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Simulaatiot paljastivat, että Waymon ohjelmisto pystyi välttämään 100 prosenttia sellaisista kolareista, joissa autoon ei osuttu takaapäin. Robottiautokaan ei auta, jos perään ajetaan lujaa.

Uusin tutkimus antaa kuitenkin realistisemman kuvan. Simuloitu mallikuski onnistui ohjaamalla ja jarruttamalla välttämään 62,5 prosenttia onnettomuuksista. Vakavan loukkaantumisen vaara pieneni 84 prosenttia. Waymo Driver vältti 75 prosenttia kolareista ja vähensi vakavan onnettomuuden riskiä 93 prosenttia.

Tulokset ovat kiistattomat. Luulit sitten olevasi kuinka hyväkuljettaja tahansa, et pärjää edistyneelle ohjelmistolle, joka tekee päätöksiä useiden eri apulaitteiden generoiman datan perusteella reaaliajassa.

Robottiautojen päästäminen julkisen liikenteen sekaan vaatinee muutoksia lainsäädäntöön ja monien asenteisiin, mutta tekniikalla tulee olemaan muitakin seurauksia. Todennäköisesti ajokorttien lupakäytännöt tulevat kiristymään, ajokieltoja määrätään aiempaa hanakammin esimerkiksi iän tai sairauksien takia. Luultavasti tavallisen kortin rinnalle on tulossa myös jonkinlainen robokortti, jolla saa olla vain robottiauton ratissa.

Lisätietoja Waymon tutkimuksesta täällä.