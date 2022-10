Ultraääntä käytetään monissa skannereissa niin teollisuudessa kuin lääketieteen laitteissa. STMicroelectronics uusi 64-kanavainen ultraäänilähetin sekä kutistaa skannerien kokoa entisestään että parantaa niiden tuottamaa kuvaa.

Uusi nelivuotinen EU-rahoitteinen Horizon Europe -hanke ROADVIEW vahvistaa eurooppalaista osaamista automatisoidussa ajamisessa keskittymällä yhteen alan suurimmista haasteista: tehokkaaseen toimintaan erilaisissa sää- ja liikenneskenaarioissa. Suomalainen Sensible 4 on yksi konsortion kumppaneista.

Elisa aikoo poistaa 3G-verkon Suomesta vuoden 2023 loppuun mennessä. Taajuuksia tarvitaan 4G- ja 5G-verkkojen käyttöön, joilla yhteydet paranevat selvästi. Projekti lähtee liikkeelle Hämeenlinnasta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut keskusteluun myös mahdoliset ydinaseiskut, joilla Venäjä on uhkaillut. Tietoturvayhtiö Atlas VPN:n äskettäin hankkima asiakirja paljastaa, että Yhdysvaltain ydinaseiden kyberturvallisuudessa on pahoja puutteita. Ne vaarantavat sekä IT- että operatiiviset verkot.

Euroopan parlamentti hyväksyi eilen lain, jonka mukaan vuonna 2024 erilaisissa kannettavissa laitteissa tulee olla vain yksi latausportti. Näin C-tyypin USB-liitännän pitää löytyä myös Applen tulevasta iPhone 16 -mallista, mikäli sellaista aiotaan Euroopassa myydä.

Nokia ilmoitti tänään laajentavansa markkinoiden johtavaa valikoimaansa kestäviä käyttäjälaitteita käytettäväksi vaarallisissa, syttyvissä, räjähdysalttiissa ja pölyisissä ympäristöissä. Yhtiö esittelee HMD Globalin luomia parannettuja versioita Nokia Industrial 5G FieldRouterista ja Nokia XR20 -älypuhelimesta 4.9G- ja 5G-verkkoihin.

Connectivity Standards Alliance eli CSA-yhteenliittymä on saanut valmiiksi Matter-protokollan 1.0-version. Kyse on ohjelmistokerroksesta, jonka pitäisi mullistaa esimerkiksi älykodin laitteiden hallinta. Google ehti jo lanseerata laajan Matter-tuen monille kodin älylaitteilleen.

Vuoden 2024 loppuun mennessä kaikissa EU:ssa myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja kameroissa on oltava USBC-tyyppinen latausportti. Keväästä 2026 alkaen velvoite koskee myös kannettavia tietokoneita. Euroopan parlamentti hyväksyi uuden lain tiistaina täysistunnossa äänin 602 puolesta, 13 vastaan ja 8 tyhjää.

Sähköauto on lähes äänetön kapistus, mutta tällä on kääntöpuolensa: ulkopuolisesta melusta tulee entistä häiritsevämpi tekijä. STMicroelectronics on kehittänyt kiihtyvyysanturin, jonka avulla auton ohjaamaan voidaan tuoda kuulokkeista tuttu aktiivinen melunvaimennus.

Ihmisen on vaikea antaa autonomiselle ajoneuvolle ”lupa” hoitaa kaikki ajaminen. Amerikkalainen Waymo on kuitenkin tutkimuksellaan osoittanut, että tähän ei ole mitään syytä. Edistynyt ohjelmisto on aina ihmistä parempi kuljettaja.