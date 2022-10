Connectivity Standards Alliance eli CSA-yhteenliittymä on saanut valmiiksi Matter-protokollan 1.0-version. Kyse on ohjelmistokerroksesta, jonka pitäisi mullistaa esimerkiksi älykodin laitteiden hallinta. Mutta miten protokollan käyttö toimii?

Ericssonin Pohjois-Amerikan teknologiajohtaja Mike Murphy kertoo Mobile World Liven haastattelussa, ettei avoimella 5G-tekniikalla eli Open RANilla päästä merkittäviin parannuksiin verkkojen suorituskyvyssä tai kustannuksissa. - Itse asiassa eri Open RAN- ja klassisten verkkojen välillä on vain kasvanut, Murphy sanoo.

Ympäristön kolmiulotteinen havainnointi yleistyy monilla käyttöalueilla älykännyköistä ja autoista teollisuuden sovelluksiin. Yksi havainnointiin soveltuva menetelmä on lidar-järjestelmiä hyödyntävä ToF-menetelmä (Time-of-Flight). Se mahdollistaa ihmisten ja esineiden sijainnin, muodon ja liikkeen havainnoinnin.

Sähköautoilu kiinnostaa nyt kaikkia, vaikka maailman autoista akkuviralla kulkee vain puolisen prosenttia. Jotta loput hieman yli 1,4 miljardista ajoneuvosta saadaan vaihdettua sähköisiin, tarvitaan uusia teknisiä ratkaisuja, todennäköisesti kokonaan uusi akkukemia. Syyskuun uetuimmassa jutussa kerroimme, että litium ei tule riittämään.

Ruotsalaisen Addtech Ab:n tytäryhtiö Celltech Solutions Oy on avannut akkujärjestelmien tehtaan Tampereelle. Sarjatuotanto käynnistyy vuoden 2023 alussa.

Autonomiset ajoneuvot käyttävät monenlaisia antureita ja niiden tuottaman datan fuusiota ympäristöään havainnoidessaan. Yksi näistä laitteista on valotutka eli lidar, ja yksi edistyneimmistä lidareista - johon Nvidiakin luottaa DRIVE-alustallaan - on kalifornialaisen Aeva Technologiesin Aeries II.

Ultraääntä käytetään monissa skannereissa niin teollisuudessa kuin lääketieteen laitteissa. STMicroelectronics uusi 64-kanavainen ultraäänilähetin sekä kutistaa skannerien kokoa entisestään että parantaa niiden tuottamaa kuvaa.

Uusi nelivuotinen EU-rahoitteinen Horizon Europe -hanke ROADVIEW vahvistaa eurooppalaista osaamista automatisoidussa ajamisessa keskittymällä yhteen alan suurimmista haasteista: tehokkaaseen toimintaan erilaisissa sää- ja liikenneskenaarioissa. Suomalainen Sensible 4 on yksi konsortion kumppaneista.

Elisa aikoo poistaa 3G-verkon Suomesta vuoden 2023 loppuun mennessä. Taajuuksia tarvitaan 4G- ja 5G-verkkojen käyttöön, joilla yhteydet paranevat selvästi. Projekti lähtee liikkeelle Hämeenlinnasta.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut keskusteluun myös mahdoliset ydinaseiskut, joilla Venäjä on uhkaillut. Tietoturvayhtiö Atlas VPN:n äskettäin hankkima asiakirja paljastaa, että Yhdysvaltain ydinaseiden kyberturvallisuudessa on pahoja puutteita. Ne vaarantavat sekä IT- että operatiiviset verkot.