Senttimetriluokan paikannukseen ensimmäiset kehitysalustat

Jo nyt on mahdollistaa rakentaa laite, joka yltää parhaimmillaan senttimetriluokan paikannukseen, mutta se vaatii paljon tuotekehitystä ja eri tekniikoiden fuusioimista. Sveitsiläinen u-blox on lanseerannut kaksi valmista tutkimus- ja kehitysalustaa, joilla päästään nopeammin tällaiseen tulevaisuuden paikannustarkkuuteen.

Alustat ovat nimeltään XPLR-HPG-1- ja XPLR-HPG-2 ja ne tulevat kaupallisesti tarjolle alkuvuodesta 2023. Niissä on ensimmäistä kertaa koottu samaan pakettiin kaikki laitteistot ja ohjelmistot, joita senttimetriluokan paikannus vaatii.

Järjestelmää pyörittävän mikro-ohjaimen lisäksi alustat tulevat RTL-laskentaa (reaaliaikainen liikepaikannus), lokipaikannusta sekä matkapuhelin-, Wi-Fi- ja Bluetooth-viestintä. Lisäksi mukana on kaikki tarvittavat antennit. Ratkaisevaa on, että sarjat on suunniteltu integroitumaan saumattomasti täydentäviin u-blox-palveluihin, kuten PointPerfect GNSS -lisäpalveluun ja ubxlib-ohjelmistokomponenttiin.

Molemmat Explorer-sarjat sisältävät kaiken tarvittavan u-blox-tekniikan ja -ohjelmistot. Modulaarinen XPLR-HPG-1-sarja perustuu u-blox NORA-W106 -ohjainpiiriin, jossa on mukana Wi-Fi- ja Bluetooth LE -ominaisuudet. Kortille voidaan lisätä MIKROE:n Click boards -lisäkortteja, joissa on erilaisia ​​u-blox-moduuleja. Sarja sisältää kolme Click Boardia™, jotka vastaavasti sisältävät ZED-F9R korkean tarkkuuden RTK GNSS -moduulin, LARA-R6001D LTE Cat 1 -moduulin (maailmanlaajuinen peitto ja sisäänrakennettu MQTT-asiakas) ja NEO-D9S L- kaistankorjaustietojen vastaanotinmoduuli.

Kompakti XPLR-HPG-2 (kuvassa) puolestaan ​on integroitu ratkaisu, joka sisältää RTK-paikannusta tukevat ZED-F9R-piirin, LTE-luokan 1 mobiiliyhteydet tuovan LARA-R6001D-moduulin ja NEO-D9S L- kaistankorjaustietojen vastaanotinmoduulin. Lisäksi paketissa on NINA-W106 -piiri Bluetooth LE- ja Wi-Fi-ominaisuuksineen.

Yhdessä tutkimuspaketissa saatavilla olevien teknologioiden yhdistelmä antaa suunnittelijoille mahdollisuuden saavuttaa cm-tason paikannus useissa eri skenaarioissa. GNSS-vastaanotin tarjoaa alkuperäisen sijaintilukeman, jota sitten tarkennetaan käyttämällä PointPerfect-palvelun korjaustietoja, jotka toimitetaan L-kaistan satelliittisignaalien sekä matkapuhelin- ja/tai Wi-Fi-viestinnän avulla.

Uudet sarjat tulevat saataville vuoden 2023 alussa. Lisätietoja sarjoista täällä: XPLR-HPG-1 ja XPLR-HPG-2.