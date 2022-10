Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo kasvoi heinä-syyskuussa 22,1 prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin. Tämän vuoden myynnin arvo oli syyskuun lopussa 994 miljoonaa euroa, mikä on 19,0 prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa viime vuonna.

Ruotsalainen keittiövalmistaja Nobia rakentaa parhaillaan uutta tehdasta Jönköpingissä Ruotsissa. Tehtaasta tulee Euroopan moderneimpia keittiötehtaita. Tehdas suunniteltiin Etteplanin toteuttaman uraauurtavan tehdassimuloinnin eli ns. digitaalisen kaksosen avulla. Digitaalinen kaksonen säästi Nobialta merkittävästi aikaa ja rahaa ja tarjosi yritykselle toimivan työkalun tehtaan tehokkaaseen operointiin.

Tech Insights on julkistanut mielenkiintoisen analyysin siitä, mitä kahden suositun huippupuhelimen lataamisen aikana tapahtuu. Analyysin alla on kaksi hitaasti latautuvaa puhelinta, Samsungin S22 Ultra ja iPhone 13 Pro Max. Tässä keskitytään iPhonen latausprosessiin, koska aihe on ajankohtainen EU:n tuoreen latausporttilain myötä.

Jotta liikenne voisi sähköistyä laajamittaisesti, pitäisi markkinoille tulla myös edullisempia automalleja. Tämä ei näytä nyt toteutuvan. JATO Dynamicsin uuden raportin mukaan sähköauton keskihinta Euroopassa on vain kallistunut viimeisen vuoden aikana ja on nyt 55 821 euroa.

Litiumakuille etsitään nyt kuumeisesti korvaajaa, jotta erilaisten laitteiden sähköistäminen onnistuisi. Yksi etsijöistä on NASA, joka on kehittänyt kiinteän elektrolyytin akkuja SABERS-projektissa (Solid-state Architecture Batteries for Enhanced Rechargeability and Safety ). Siinä tulokset ovat erittäin lupaavia.

Euroopan komissio on ilmoittanut eurooppalaisen 6G-lippulaivahankkeen toisen vaiheen luomisesta. Hexa-X-II:n työtä johtaa Nokia. Tavoitteena on jo lähivuosina päästä järjestelmätason 6G-työhön sekä samalla työstää tekniikkaa tulevan 6G-standardin pohjaksi.

Jo nyt on mahdollistaa rakentaa laite, joka yltää parhaimmillaan senttimetriluokan paikannukseen, mutta se vaatii paljon tuotekehitystä ja eri tekniikoiden fuusioimista. Sveitsiläinen u-blox on lanseerannut kaksi valmista tutkimus- ja kehitysalustaa, joilla päästään nopeammin tällaiseen tulevaisuuden paikannustarkkuuteen.

Connectivity Standards Alliance eli CSA-yhteenliittymä on saanut valmiiksi Matter-protokollan 1.0-version. Kyse on ohjelmistokerroksesta, jonka pitäisi mullistaa esimerkiksi älykodin laitteiden hallinta. Mutta miten protokollan käyttö toimii?

Ericssonin Pohjois-Amerikan teknologiajohtaja Mike Murphy kertoo Mobile World Liven haastattelussa, ettei avoimella 5G-tekniikalla eli Open RANilla päästä merkittäviin parannuksiin verkkojen suorituskyvyssä tai kustannuksissa. - Itse asiassa eri Open RAN- ja klassisten verkkojen välillä on vain kasvanut, Murphy sanoo.

Ympäristön kolmiulotteinen havainnointi yleistyy monilla käyttöalueilla älykännyköistä ja autoista teollisuuden sovelluksiin. Yksi havainnointiin soveltuva menetelmä on lidar-järjestelmiä hyödyntävä ToF-menetelmä (Time-of-Flight). Se mahdollistaa ihmisten ja esineiden sijainnin, muodon ja liikkeen havainnoinnin.