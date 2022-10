Helpommin ja turvallisemin nettiin lentokoneessa

Lentomatkustajille on jo usein tarjolla internet-yhteyksiä, mutta usein verkkoihin liittyminen on ongelma. Esimerkiksi yritysten VPN-yhteydet voivat jopa estää liittymisen koneen verkoon. WBA-järjestö (Wireless Broadband Alliance) on nyt julkaissut suuntaviivat sille, miten lentoyhtiöt voivat poistaa esteitä Wi-Fi-käytön tieltä.

WBA:n raportti "In-Flight Wi-Fi Connectivity: Improving Passenger Experience, Engagement and Utake" kattaa tärkeimmät liiketoiminta- ja teknologiset haasteet, joita sidosryhmät, kuten lentoyhtiöt, identiteetin tarjoajat, mukaan lukien matkapuhelinoperaattorit, satelliitti- ja ilma-maa-backhaul-palvelut, avioniikkatoimittajat ja verkkovierailua helpottavat hub-palvelut kohtaavat.

Vaikka lennon aikana Wi-Fi on nyt laajalti saatavilla monissa kaupallisissa lentokoneissa, matkustajat eivät ole yhteyksistä vielä innostuneet. Yksi suuri syy on perinteisen captive portal -menetelmän aiheuttamat vaikeudet muodostaa yhteys Internetiin. Matkustajien on yhdistettävä oikeaan Wi-Fi-verkkoon, navigoitava sitten oikealle aloitussivulle ja lopuksi määritettävä, minkälaisesta yhteydestä he haluavat maksaa.

Tutkimusten mukaan jokainen vaihe johtaa ongelmien ilmaantuessa yleensä keskeyttämiseen, ja lentoyhtiöille, palveluntarjoajille ja muille ekosysteemin jäsenille jokainen tästä tarpeettoman monimutkaisesta yhteysprosessista johtuva keskeyttäminen tarkoittaa tulonmenetyksiä.

Lentoyhtiöt ovat investoineet lennon portaalipalveluihin, ja työnantajan VPN on este niitä käyttäville liikematkustajille. Kun heillä on Internet-yhteys, yhteyden muodostaminen VPN-verkkoon estää heitä pääsemästä näihin sisäisiin palveluihin. Saadakseen yhteyden heidän on katkaistava VPN-yhteys. Tämä edestakaisin liikkuminen vähentää todennäköisyyttä ostaa lennon aikana palveluita.

WBA:n raportissa tarkastellaan, kuinka sidosryhmät voivat voittaa nämä ja muut suuret esteet ja parantaa prosessia. Esimerkiksi Passpoint-kirjautumisen käyttöönotto vapauttaa matkustajat joka kerta kirjautumistietojen manuaalisen syöttämisen vaivasta. Sen sijaan lentokoneen verkko tunnistaa laitteet automaattisesti ja yhdistää ne jokaisella lennolla automaattisesti ja turvallisesti.

Passpoint luo myös perustan lentoyhtiöille ja muille ekosysteemin jäsenille osallistumiselle WBA:n OpenRoaming-liittoon. Lisäämällä verkkoon sopivat Roaming Consortium Organisation Identifiers (RCOI) -tunnukset, lentoyhtiöt ja muut ekosysteemin jäsenet voivat hyödyntää Passpointin tarjoamaa parannettua turvallisuutta, yksityisyyttä ja automaattista verkkoon liittymistä.

Kuva: AdobeStock