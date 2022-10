Wi-Fi 7 rynnii markkinoille jo ensi vuonna

Langattomien lähiverkkojen eli Wi-Fin uusin polvi kulkee nimellä 6E. Seuraavaksi vuorossa on Wi-Fi 7. IEEE on näillä näkymillä saamassa 802.11be-standardin valmiiksi alkuvuodesta 2024. Operaattorit, piirien- ja laitteidenvalmistajat eivät tuoreen tutkimuksen mukaan aio odottaa valmista standardia.

Wireless Broadband Alliancen eli WBA:n tuoreessa operaattorikyselyssä yli kolmanneksella (33 %) palveluntarjoajista, teknologiatoimittajista ja yrityksistä on jo suunnitelmia ottaa Wi-Fi 7 käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä. Raportti paljasti myös, että Wi-Fi 6E:stä on nyt tullut de facto alan standardi: 53 % on jo ottanut teknologian käyttöön ja 44 % jo valmistelee suunnitelmia ottaa käyttöön Wi-Fi 6E seuraavien 12–18 kuukauden aikana.

Uudemmat Wi-Fi-tekniikat tarjoavat paremman ajoituksen ja paremman häiriönhallinnan, minkä kyselyyn vastanneet pitävät nyt välttämättömänä korkealaatuisen videon, virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) ja muiden edistyneiden kuluttajakokemusten tukemisessa.

Raportissa keskityttiin uudelleen loppukäyttäjille tarjotun kokemuksen laatuun (QoE), ja 90 prosenttia palveluntarjoajista, laitevalmistajista ja yrityksistä pitää sen nyt keskeisenä tekijänä Wi-Fi-palveluiden tulouttamisessa. 61 prosenttia vastaajista piti keskeisiksi tulomahdollisuuksiksi palveluita, kuten teräväpiirtovideoiden suoratoisto, AR, VR ja mahdolliset metaverse-sovellukset.

Wi-Fi 7 kaksinkertaistaa yhteyksien kaistanleveyden ottamalla käyttöön 320 MHz:n kanavat, joten se täydentää täydellisesti laajennettua maailmanlaajuista wifi-spektriä 6 GHz:n kaistalla. Yhdessä tulevan automaattisen taajuuskoordinoinnin (AFC) kanssa Wi-Fi 7 käyttää optimaalista taajuuksien allokointia mahdollistaakseen suuritehoiset tukiasemat ja laajentaa 6 GHz:n lähetysaluetta sekä sisä- että ulkoympäristöissä.