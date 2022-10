Android GO on jo 250 miljoonassa puhelimessa

Vuonna 2017 Google julkisti Androidista riisutun version, jolle annettiin nimeksi GO. Kyse on kevyemmästä käyttöjärjestelmästä, jota voidaan ajaa vaatimattomalla raudalla. Goolen mukaan Android GO on nyt asennettu noin 250 miljoonaan älypuhelimeen.

Android GO on kooltaan noin puolet varsinaisen Androidin koodimäärästä. Googlen omat sovellukset ovat koodiltaan pienempiä ja ominaisuuksiltaan riisuttuja. Tarkoitus on ennen kaikkea houkutella vanhoja peruspuhelimia käyttävät Androidin käyttäjiksi.

Android 13:n myötä Google julkisti myös Android 13 GO Editionin. Sen myötä Google Play -järjestelmäpäivitykset Go-laitteille, mikä auttaa varmistamaan, että laitteet saavat säännöllisesti tärkeitä ohjelmistopäivityksiä suuren Android-julkaisun ulkopuolella. Tämä tekee kriittisten päivitysten toimittamisesta nopeaa ja yksinkertaista vaarantamatta laitteen tallennustilan saatavuutta.

Muutakin uutta Gossa on. Material You Android Go -sovelluksella voidaan nyt mukauttaa koko puhelimen väriteeman sopimaan taustakuvaasi. Kun taustakuvanasettaa, näkee neljä vastaavaa värimallia, joista valita.

Myös muista emo-Androidista tuttuja toimintoja on tuotu GO-versioon.