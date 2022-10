Uudet autot ovat täynnä erilaisia kuljettajaa avustavia, älykkäitä järjestelmiä. Niitä kutsutaan yleisnimellä ADAS. Nyt onsemi ja israelilainen Ride Vision aikovat tuoda vastaavanlaisia ratkaisuja myös moottoripyöräilijoiden käyttöön. Tekniikoita kutsutaan nimellä ARAS eli Advanced Rider Assistance System.

Uudessa puhelimessasi on hyvin suurella todennäköisyydellä puolijohdepohjainen mikrofoni. Todennäköisesti niitä on useita. MEMS-pohjaiset mikrofonit ovat vallanneet älypuhelimet nopeasti, mikä perustuu ylivertaisiin teknisiin ominaisuuksiin ja siihen, että volyymien kasvaessa hinnat ovat tulleet kilpailukykyisiksi.

Venäjän ja Ukrainan sota vaikuttaa nyt suuresti myös kybermaailman puolella. Check Point Softwaren mukaan globaalit hyökkäykset lisääntyivät 28 prosenttia tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Suomi saa nyt iskuista kasvavan osan, mitä selittänee tekemämme Nato-hakemus.

Kajaanilainen Valtavalo onnistui toukokuussa päättyneellä tilikaudella kasvattamaan liikevaihtoaan ja parantamaan kannattavuuttaan haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Covid-pandemian, Ukrainan sodan sekä niiden aiheuttamien maailmanlaajuisten tuotannollisten ja logististen haasteiden varjostaessa tilikautta liikevaihto kasvoi 4,1 miljoonaan euroon.

Asusin pelibrändi ROG eli Republic of Gamers on julkistanut maailman nopeimman pelinäytön. 27-tuumainen Swift 360Hz PG27AQN tulee Pohjoismaissa myyntiin ja Suomessa ruutu maksaa 1299 euroa.

Operaattori DNA julkisti tänään vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloslukunsa. Niissä yhtiö avaa mielenkiintoisia lukuja esimerkiksi siitä, mitä kännykkätilaajan ARPU eli liittymän laskutus on keskimäärin kuukaudessa.

Tammikuussa Euroopan Unioni päätti, että vuoden 2024 alusta C-tyypin USB-liitäntä on pakollinen latausliitäntä suuressa joukossa akkukäyttöisiä kannettavia laitteita. Nyt komissio on hyväksynyt laturistandardin lopullisesti. Älypuhelimissa suurin kysymys on, mitä Apple tekee.

Vuoden 2022 Millennium-teknologiapalkinto on myönnetty australialaisen New South Walesin yliopiston professori Martin Greenille PERC-aurinkokennon kehittämisestä. Green uskoo, että aurinkokennoissa on edelleen varaa parantaa hyötysuhdetta. Tällä hetkellä roadmapissa on yli 40 prosentin tehokkuus.

Tietoturvayritys Trend Micron uusi tutkimus paljastaa, että rahoitusalan yritykset kuvittelevat olevansa muita toimialoja paremmin suojattuja kiristysohjelmahyökkäyksiltä. Silti ne ovat yhtä lailla alttiita toimitusketjuista kumpuaville vaaroille. Monien kyvykkyys hyökkäysten havaitsemiseen on suorastaan ala-arvoista.

Autoalan turvallisuutta parannetaan nyt vauhdilla, mikä tarkoittaa entistä integroidumpia järjestelmiä esimerkiksi kuljettajaa avustamaan. ADAS-järjestelmään asennetut anturit ja kamerat ovat yhä kehittyneempiä ja ne vaativat virtalähteeltä suurempia virtoja pienemmässä pakkauskoossa.