IoT-data alkaa siirtyä kännykkäverkkoon

IoT-datan määrä mobiiliverkoissa tulee kasvamaan voimakkaasti vuoteen 2030 saakka, arvioi Strategy Analytics. Tämä perustuu ennen kaikkea kesällä hyväksyttyyn uuteen 5G-standardiin, joka tunnetaan nimellä RedCap.

Vuosikymmenen loppuun mennessä 5G-yhteydet ovat lähes yhtä yleisiä kuin 4G LTE. 4G-verkossa kulkee tuolloin 49 prosenttia mobiiliverkkojen IoT-datasta. 2G eli vanha GSM ja 3G menettävät samalla asemansa, kun IoT-laitteet toimivat joko 4G- tai 5G-verkoissa.

Tämä ei tietenkään tarkoita kaikkea IoT-dataa. Markkinoilla on jo paljon vapaisiin taajuuksiin perustuvia ratkaisuja, kuten Sigfox ja LoRa. Niiden käyttö säilyy, mutta mobiiliverkoilla on yksi iso etu puolellaan: infra on useimmissa paikoissa jo valmiina.

Mikä mobiiliverkkojen IoT-kasvun taustalla oleva RedCap sitten on? Se on osa kesällä hyväksyttyjä 3GPP Release 17 -määrityksiä ja eräänlainen kevytversio 5:stä. Sitä on myös kutsuttu nimellä NR-Lite. Yhteys käyttää 20 megahertsin kanavaa ja yltää noin 85 megabitin datanopeuteen. Laitteissa voi olla 1-2 antennia sovelluksen tarpeen mukaan. Modulaationa käytetään QAM-128:aa. Yhteys voi olla joko Half- tai Full Duplex eli sovelluksen vaatiessa dataa voidaan lähettää samanaikaisesti molempiin suuntiin.

Strategy Analytics arvioi, että ensimmäiset RedCap-piirisarjat tulevat kaupallisesti tarjolle kesällä 2023. Ne yltävät 30-80 megabitin datanopeuksiin.

Kuva: Qualcomm. 5G-standardien kehityspolku.