HDMI-väylä on ehtinyt versioon 2.1, mutta toistaiseksi sitä on saatu integroitua näyttöihin aika vähän. Tämä muuttuu jo nyt syksyn aikana, mutta erityisesti ensi vuonna. Kehitystä vauhdittaa osaltaan MediaTekin uusi televisiopiiri Pentonic 1000.

Vodafone ja Nokia ovat sopineet työskentelevänsä yhdessä täysin yhteensopivan RAN (Open Radio Access Network) -ratkaisun parissa. Jo ensi vuoden alkupuolella yhtiöt lupaavat esitellä Open RAN -kantataajuusjärjestelmää.

Monilla suunnittelijoilla on vaikeuksia arvioida ja osoittaa tekoälyn sovellukselleen tuomia etuja. STMicroelectronicsin Edge AI Sprint tuo mukanaan koko tukijärjestelmän asiantuntijoista, jotka voivat ohjata kehittäjiä sovelluksiinsa ja käyttötapauksiinsa kuuluvien miinakenttien läpi.

Many customers fail to assess and demonstrate the benefits AI will bring to their application. To jumpstart applications on the right foot, STMicroelectronics ́ Edge AI Sprint brings a whole support system of experts that can guide developers through the minefields inherent to their application and use case.

Check Point Researchin lokakuun haittaohjelmakatsauksessa mobiilihaittojen globaalin listan kärkeen nousi pankki- ja etäkäyttötroijalainen Anubis, joka on suunnattu Android-puhelimiin. Kiristysohjelmaominaisuuksillakin varustettu Anubis kykenee tallentamaan myös ääntä ja näppäinpainalluksia. Sitä on havaittu sadoissa Google Storen sovelluksissa.

AMD on esitellyt neljännen polven EPYC-prosessorit palvelimiin. Genoa-nimellä kehitetyt piirit vievät palvelimien suorituskyvyn ja energiatehokkuuden aivan uudelle tasolle. Intelillä mietitään taas, mitä nyt pitäisi tehdä.

Teollisuuden automaatiojärjestelmissä käytetään edelleen paljon yritysten omia liitäntävirityksiä. Kehittäjät haluavat kuitenkin siirtä standardipohjaisiin ratkaisuihin ja sellaiseksi nousee usein Ethernet. Microchipin uudet lähetinvastaanottimet tekevät siirtymisestä houkuttelevampaa.

Komponenttien toimitusajat ovat edelleen osin todella pitkiä, mutta jakelijat myyvät siruja maksimivauhdilla. Näin pitänee kiteyttää DMASS-järjestön uusin raportti, jonka mukaan komponenttien jakelijat myivät puolijohteita ja muita komponentteja 3,58 miljardilla eurolla. Venäjälle komponentteja ei enää käytännössä myydä.

Münchenissä järjestetään ensi viikolla ammattielektroniikan jättimessut eli Electronica. Jos et itse pääse paikalle, messuihin voi tutustua useammankin livefeedin välityksellä.

Talousuutisia toimittava Finbold kertoo, että Applen sovelluskaupasta katosi kolmannen neljänneksen aikana peräti 540 000 sovellusta. Appstoressa oli syyskuun lopulla 1,64 miljoonaa sovellusta. Määrä on pienin sitten vuoden 2015 kolmannen neljänneksen.