Siinä missä pienten kannettavien laitteiden langallinen lataus kiihdyttää jo yli 200 watin tehoissa, kasvaa teho myös langattomassa Qi-latauksessa. STMicroelectronics on julkistanut langattoman tehovastaanottimen, jonka teholuokitus on 100 wattia. Kyse on korkeimmasta Qi-standardin mukaisesta lataustehosta.

Xiaomin uusi Redmi Note 12 Explorer on saanut mainetta markkinoiden tähän asti nopeimmalla lataustekniikallaan. 210 watin latausteho on uusi ennätyslukema Android-luureissa. Tällä teholla puhelimen 4300 milliampeeritunnin akku täyttyy nollasta sataan prosenttiin vain yhdeksässä minuutissa.

Tarkkaa tietoa asennosta tarvitaan vaikkapa robottikädessä. Asento määritetään tyypillisesti joko optisella tai magneettista mittaamista hyödyntävällä anturilla. Tulevaisuudessa anturi voi yhä useammin olla induktioon perustuva, kertoo onsemi.

Kvanttikoneiden nopea kehitys luo sekä uudenlaisia mahdollisuuksia että uhkia nyky-yhteiskunnallemme. Riittävän tehokkaat kvanttikoneet kykenevät tulevaisuudessa murtamaan nykyiset julkisen avaimen (asymmetriset) kryptojärjestelmät. Espoolainen Xiphera on nyt julkistanut ensimmäisen kvanttiturvallisen tuotteensa, joka voidaan IP-lohkona integroida FPGA- ja ASIC-piireille.

Yli 20-vuotisen uran Nokialla tuotekehityksessä ja standardointityössä tehnyt Erkki Koivusalo on kirjoittanut kirjan tietoliikenteestä. Converged Communications - Evolution from Telephony to 5G Mobile Internet on erittäin laaja, seikkaperäinen ja helppolukuisesti kirjoitettu teos siitä, miten puhelinlinjoista on tultu tämän päivän digitaaliseen, mobiilin internetiin ja mihin tekniikoihin kaikki perustuu.

Android 13 tuo mukanaan mahdollisuuden jakaa omaa musiikkiaan Bluetoothille useille kuulijoille, jopa massoille. Sama toiminnallisuus on tulossa myös iOS-alustalle. Nyt uutta Bluetooth 5.3 -standardia ja sen sisältävää Auracast-tekniikkaa tukevia piirisarjoja alkaa tulla markkinoille.

OnePlus kertoi tällä viikolla tuovansa valittuihin puhelinmalleihinsa neljän vuoden ajan OxygenOS-käyttöjärjestelmäpäivityksiä ja viiden vuoden tietoturvapäivityksiä. Laitteet julkistetaan ensi vuoden puolella. Päivityslupauksen parannus on merkittävä käyttäjien kannalta.

Sähköautojen latausinfraa rakennetaan nyt vimmaisesti kaikkialla kehittyneessä maailmassa. Tietoturvayritys Check Point Software Technologiesin kyberturvallisuusasiantuntijat varoittavat, että autoilun sähköistyminen saattaa jopa hidastua, koska sähköajoneuvojen latauspisteiden kyberturvallisuus jätetään huomiotta.

VTT:llä on kehitetty 0,2-0,3 millimetrin paksuisista elementeistä koostuva sisätilojen lämmitysjärjestelmä, jota voidaan säätää ja ohjata yhtä helposti ja joustavasti kuin valaistusta. Ensi vuoden toukokuussa tekniikkaa kaupallistava oululainen The Warming Surfaces Company tuo ensimmäiset tuotteensa markkinoille.