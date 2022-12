Ensimmäinen automaattinen pysäköintipalvelu käyttöön

Saksassa on virallisesti hyväksytty asiakaskäyttöön maailman ensimmäinen automatisoitu pysäköintipalvelu. Boschin ja Mercedes-Benzin yhdessä kehittämä järjestelmä hakee ajoneuvon, pysäköi sen ja palauttaa täysin itsenäisesti, ilman kuljettajaa.

Bosch ja Mercedes-Benz saivat vuonna 2019 luvan operoida automatisoitua pysäköintipalvelua. Tuolloin ilman ihmisen valvontaa kulkevia pilottiajoneuvoja käytettiin Stuttgartin Mercedes-Benz-museon pysäköintihallin päivittäisessä toiminnassa.

Nyt saatu hyväksyntä on aiempaa laajempi ja se mahdollistaa kaupallisen toiminnan yksityisillä ajoneuvoilla Stuttgartin lentoaseman P6-pysäköintihallissa. Viranomaishyväksynnän saaminen pysäköintijärjestelmälle on tärkeä etappi matkalla kohti täysin autonomista ajamista. Pysäköintipalvelu on ajamisen autonomisuutta kuvaavan SAE-asteikon toiseksi ylimmällä tasolla eli tasolla 4.

Palvelua voivat käyttää Mercedes Benzin S- tai EQS-sarjan ajoneuvot, jotka on rakennettu heinäkuun 2022 jälkeen ja varustettu Intelligent Park Pilot -palvelulla.

Automaattinen pysäköinti nojaa Boschin toimittamaan älykkääseen infrastruktuuriin ja Mercedes-Benzin ajoneuvoteknologian yhteispeliin. Pysäköintihallin sensorit seuraavat ajoväylää sekä sen ympäristöä ja tuottavat tarvittavan tiedon ajoneuvon ohjaamiseen. Ajoneuvossa oleva teknologia muuttaa saamansa tiedon ajoliikkeiksi. Tällä tavalla ajoneuvo voi ajaa jopa ramppeja pitkin liikkuakseen kerrosten välillä.

Jos sensorit havaitsevat esteen, ajoneuvo jarruttaa ja pysähtyy turvallisesi. Vasta kun väylä on vapaa, ajoneuvo jatkaa matkaansa.

Kuljettajan näkökulmasta palvelu on vaivaton. Hänen tarvitsee vain ajaa pysäköintihalliin, nousta ulos ajoneuvosta ja lähettää se pysäköintipaikkaan älypuhelimen sovelluksen avulla.