4 000 suomalaisen tiedot myynnissä bottimarkkinoilla

Ainakin viiden miljoonan ihmisen verkkohenkilöllisyys on varastettu ja myyty bottimarkkinoilla keskimäärin 6 euron hintaan. Näistä henkilöistä yli 4 000 on Suomesta. Vertailun vuoksi: bottimarkkinoilla oli myynnissä myös 15 000 ruotsalaisen, 8 000 tanskalaisen ja 5 000 norjalaisen tietoja. Tiedot ovat peräisin kyberturvallisuusyritys NordVPN:n tutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmea suurta bottimarkkinapaikkaa. ”Botti” tarkoittaa tässä yhteydessä dataa keräävään haittaohjelmaan. Bottimarkkinat ovat verkkomyyntipaikkoja, joita hakkerit käyttävät myydäkseen uhrien laitteilta bottihaittaohjelmalla varastettuja tietoja. Tiedot myydään paketteina, jotka sisältävät kirjautumistietoja, evästeitä, digitaalisia sormenjälkiä, ruutukaappauksia eli altistuneen henkilön koko digitaalisen henkilöllisyyden.

NordVPN:n teknologiajohtaja Marijus Briedisin mukaan bottimarkkinat eroavat muista pimeän verkon markkinapaikoista siten, että niillä on myynnissä suuria määriä yksittäisiä henkilöitä koskevia tietoja. - Kun botti on myyty, myyjät takaavat ostajalle, että uhrin tietoja päivitetään niin kauan kuin botti toimii laitteella. Pelkän salasanan ostaminen ei enää ole rikollisille kannattavaa, kun he voivat ostaa kirjautumistietoja, evästeitä ja digitaalisia sormenjälkiä yhdellä klikkauksella vain kuuden euron hintaan.

Tutkijat analysoivat kolmea merkittävää bottimarkkinapaikkaa: Genesis Market, Russian Market ja 2Easy. Kaikki nämä markkinat olivat tutkimuksen aikana aktiivisia ja niihin pääsi pintaverkossa. Bottimarkkinoita koskevat tiedot koottiin yhteistyössä ulkopuolisten, kyberturvallisuuteen erikoistuneiden tutkijoiden kanssa.

Suosituimpia tietoja varastavia haittaohjelmatyyppejä ovat RedLine, Vidar, Racoon, Taurus ja AZORult. Niiden avulla on kerätty esimerkiksi ruutukaappauksia käyttäjien laitteesta, kirjautumistietoja ja muita tunnuksia, evästeitä, joiden avulla rikolliset voivat ohittaa kaksivaiheisen tunnistautumisen, sekä digitaalisia sormenjälkiä. Ne sisältävät tietoja näytön resoluutiosta, laitteesta, oletuskielestä, selainasetuksista ja muita tietoja, jotka erottavat yksittäisen käyttäjän muista. Tutkimuksen aikana tutkituilta markkinapaikoilta löytyi 81 000 varastettua digitaalista sormenjälkeä.

Lisäksi haittaohjelmat ovat keränneet tietoja automaattisesti täytettistä lomakkeista. Monet ihmiset käyttävät automaattista täyttöä täyttäessään nimensä, sähköpostiosoitteensa sekä maksukorttitietonsa ja osoitteensa. Haittaohjelma voi varastaa kaikki nämä tiedot. Tutkimuksen aikana tutkituilta markkinapaikoilta löytyi 583 000 automaattisesti täytettävää lomaketta.

