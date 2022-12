Ohjaa sulautettua sovellusta näytöllä USB:n kautta

Saksalainen SEGGER tunnetaan sulautettujen sovellusten työkalujen kehittäjän. Nyt yhtiö on esitellyt tekniikan, jolla näytötöntä (headless) sulautettua sovellusta voidaan ohjata toisen laitteen näytöllä. Tähän tarvitaan vain USB-liitäntä ja emVNC Server -palvelinratkaisu.

Tekniikalla on monia käyttötapoja. Sulautetussa järjestelmässä, jossa on näyttö, tämä näyttö voidaan peilata etätietokoneessa. Sulautetussa järjestelmässä ilman näyttöä virtuaalisen näytön sisältö voidaan näyttää.

Yksi esimerkki käyttötavasta on tulostin. VNC-over-ISB -tekniikalla voitaisiin kehittää edullinen tulostin, jossa ei tarvita LCD-näyttöä. Useimmissa tapauksissa näyttöä tarvitaan yhden kerran, yhdistämään tulostin Wi-Fi-verkkoon. EmVNC-tekniikka korvaisi tämän näytön edullisella USB-liitännällä.

Mahdollisuus yhdistää sulautettuun järjestelmään USB:n kautta on erittäin kustannustehokasta ja avaa laajan valikoiman vaihtoehtoja. Ja koska USB on jo laajalti käytössä, emVNC-Server voidaan toteuttaa erittäin helposti vain kytkemällä olemassa olevaan käyttöliittymään.

Ratkaisu ei ylimääräisiä laitteistokustannuksia, ja muistia – flash- ja RAM-muistia – tarvitaan hyvin vähän. EmVNC-Serveriä voidaan käyttää jopa pienissä sulautetuissa järjestelmissä, joissa on rajoitettu muisti. Pienimmällään RAM-muistia tarvitaan vain alle 400 tavua.

EmVNC-Server siirtää käyttäjän syötteen, kuten hiiren tai kosketusnäytön vuorovaikutuksen, USB:n kautta sulautettuun järjestelmään. Tekniikka on suunniteltu erityisesti sulautetuille järjestelmille. Se tarjoaa sekä sulautetun järjestelmän palvelinmoduulin että asiakkaan. PC-puolen sovellus on monikäyttöinen Linuxille, macOS:lle ja Windowsille, ja se on ladattavissa ilmaiseksi.

EmVNC-palvelin on käyttöliittymäriippumaton. Se toimii saumattomasti SEGGERin emUSB-laitteen ja grafiikkakirjaston, kuten SEGGERin emWinin, kanssa. Näyttölaitteistolle ei ole rajoituksia.

Lisätietoja löytyy täältä.