Lappeenrantaan tulee mikroreaktori kaukolämmön tuotantotestiin

Suurten, jopa yli 1000 megawatin ydinvoimaloiden rakentamiseen voi olla hankala saada poliittista tukea, mutta ns. pienreaktoreilla voidaan jo tällä vuosikymmenellä tuottaa puhdasta, päästötöntä energiaa kaukolämpöverkkoon. LUT eli Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto vie ideaa jo käytännön tasolle.

LUT on solminut seattlelaisen ydinteknologia -ja palveluintegraattori Ultra Safe Nuclear Corporationin kanssa aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on tutkia Ultra Safe Nuclearin modulaarisen mikroreaktorin (MMR, Micro-Modular Reactor) käyttöönottoa tutkimus- ja testireaktorina. Reaktori on tarkoitus ottaa käyttöön Lappeenrannan yliopiston kampuksella tai sen läheisyydessä. Reaktoria käytetään koulutus-, tutkimus- ja testilaitoksena, ja se liitetään Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkkoon.

Lappeenrannan Energia on kunnan omistama energiayhtiö, joka tarjoaa hiilivapaata kaukolämpöä yliopistolle, kaupungille ja lähialueelle. Käyttöönoton jälkeen mikroreaktori tuottaa alueella lämpöä ja sähköä.

MMR-tutkimus- ja testireaktorissa testataan uusia teknologioita energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, mikroverkkojen integrointiin ja tulevaisuuden työvoiman kouluttamiseksi. Tavoitteena on saada käytännön kokemusta seuraavan sukupolven korkean lämpötilan kaasujäähdytteisestä mikroreaktorista.

Maailman ydinenergiajärjestön (World Nuclear Association) mukaan kaukolämpöä hyödynnetään Suomessa laajalti, mutta sen polttoaineena käytetään suurelta osin fossiilisia polttoaineita, kuten turvetta ja kivihiiltä. Niistä on kuitenkin tarkoitus luopua vuoteen 2029 mennessä. Lämpöteholtaan 15-30 megawatin MMR on riittävän pieni, jotta se voidaan sijoittaa lähelle kaukolämpökuormia. MMR:n turvallisuus on omaa luokkaansa, ja esimerkiksi polttoaine on kapseloitu täyskeraamisesti.

LUT:n hanke kasvattaa globaalia koulutus-, testaus- ja tutkimus-MMR-projektilistaa. Muut tämänhetkiset projektit ovat Illinoisin yliopiston Urbana-Champaignissa Yhdysvalloissa ja McMasterin yliopistossa Kanadassa.