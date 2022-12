Suomi on maailman kyberturvallisin maa etätyöhön

Itänaapurimme ansiosta saamme mekin osamme erilaisista verkkohyökkäyksistä. Esimerkiksi viime viikolla HSL:n palvelut olivat nurin palvelunestohyökkäyksen takia. Etätöiden tekemisen näkökulmasta Suomi on kuitenkin maailman kyberturvallisin maa.

Verkkomarkkinoinnin asiantuntija Reboot Online on vertaillut eri maiden kyberturvallisuutta nimenomaan etätöiden tekemisen kannalta. Sen arviossa Suomi vie maailman kyberturvallisimman maan kruunun. Suomen kybervaarapisteet ovat vertailun alhaisimmat ja meillä on alle 300 tietojenkalastelusivustoa.

Tämä johtaa siihen, että sataatuhatta verkkoon liitettyä tietokonetta kohti meillä on vain 11 vaarantunutta tai saastunutta konetta. Phishing-sivustoja Suomessa on 280 ja haittaohjelmien hosting-koneita 390. Globaalissa vertailussa määrät ovat erittäin pieniä.

Rebootin vertailussa esimerkiksi Norja on sijalla 8 ja sen kybervaarapisteet ovat 24,1. Norjan luvut ovat kauttaaltaan hieman Suomea parempia, mutta globaalisti erinomaisia nekin.

Missä etätöitä sitten ei kannata tehdä? Listan kärjessä on Indonesia, jonka tulos on 82,8. Maassa on yli tuhat Phishing-sivustoa ja yli tuhat haittaohjelmien isäntäpalvelua (hosting). Vaarantuneita koneita Indonesiassa on yli 60 kertaa Suomea enemmän.

Muita maita, joihin etätöitä ei ehkä kannata lähteä ensimmäisenä tekemään, ovat Kypros, Malesia, Vietnam, Bulgaria ja Singapore.

Rebootin dataan voi tutustua täällä.

Kuva: Unsplash