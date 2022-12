Huawei ja Nokia ilmoittivat joulun alla laajentavansa patenttilisenssisopimustaan. Sopimus osoittaa Huawein mukaan, että kiinnostus yhtiön seuraavan sukupolven tietoliikennepatentteja kohtaan on edelleen suurta, huolimatta USAn väitteistä, että Huawei olisi uhka kansalliselle turvallisuudelle.

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Maaliskuussa kärkeen nousi Mouserin artikkeli, jossa esiteltiin IoT-laitteen tietoturvan varmistamisen näkökulmia.

Berliiniläisen HZB-tutkimuslaitoksen (Helmholtz Zentrum Berlin tutkijat ovat saavuttaneet uuden maailmanennätyksen kaksikerrosrakenteeseen perustuvissa aurinkokennoissa, joissa toinen kerros on piitä ja toinen perovskiittia. Uusi ennätys hyötysuhteessa kirjataan lukemin 32,5 prosenttia.

Päättyvän vuoden luetuimmat tekniset artikkelit listataan nyt joululoman aikaan. Helmikuussa ETN julkaisi viisi teknistä artikkelia, joista eniten lukijoita kiinnosti Rutronikin selvitys reaaliaikaisen liiketiedon hyödyntämisestä paikannuksessa. Kun sijaintitieto halutaan määrittää sentintarkasti, siihen tarvitaan RTK-tekniikkaa.

ETN vetäytyy ansaitulle joulutauolle. Pyhien aikana juttuja julkaistaan harvaan ja satunnaisesti. Tosi toimiin ja normaaliin päivittäiseen rytmiin palataan vasta lppiaisen jälkeen eli maanantaina 9. tammikuuta 2023. Kannattaa kuitenkin muistaa loppiaisena päättyvä ETNdigi-kisamme, jossa palkintona on Huawein huippuhieno Watch GT 3 Pro -älykello.

Newyorkilaisessa Cornellin yliopistossa on kehitetty työkalu, joka mahdollistaa piirikaavioiden ja luonnostelmien piirtämisen ohjelmakoodin sekaan. Työkalu sitten kääntää piirrokset koodiin sopiviksi merkinnöiksi.

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Tammikuussa kärkeen nousi Analog Devicesin artikkeli, jossa esiteltiin happisaturaation mittaamista ranteesta.

Ohjelmistotalo Tiobe rankkaa ohjelmointikielten suosion kuuluisalla indeksillään, joka mittaa hakukonehakuja. Muutokset listalla tapahtuvat hitaasti, mutta joulukuussa tapahtui aivan listan kärkipäässä. C++ nousi kolmanneksi suosituimmaksi kieleksi ohi Javan.

Nokia kertoo esitelleensä etisalat-operaattorin kanssa tähän asti nopeimpia, jopa 100 gigabitin passiivisia PON-kuituyhteyksiä Lähi-Idän ja Afrikan alueella. Ennätys perustuu Bell Labsissa kehitettyyn konseptiin, jossa reititin kykenee ensimmäistä kertaa maailmassa joustaviin datanopeuksiin (flexible data rate transmission).

Euroopan unioni rahoittaa 19 miljoonalla eurolla hanketta, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan nykyistä mikro-, nano- ja kvanttiteknologian infrastruktuuria. Näin pyritään vastaamaan yritysten kasvavaan tarpeeseen kvanttiteknologian pilottituotannolle. Hanketta johtaa VTT ja siinä on mukana 24 organisaatiota yhdeksästä Euroopan maasta. VTT:n saama osuus hankkeen rahoituksesta on 3,8 miljoonaa euroa.