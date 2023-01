6G-kanavia mallinnetaan jo yli 100 gigahertsissä

6G-tekniikkaa kehitetään jo kovaa vauhtia. Yksi ideoista on viedä liikenne yli sataan gigahertsiin, josta löytyy paljon vapaita alueita. Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz tekee jo mallinnuksia ja mittauksia sekä 158 gigahertsissä että 300 gigahertsissä.

Yrityksen mukaan 6G-standardia kehitettäessä on tärkeää ymmärtää, miten sähkömagneettinen aalto etenee eri taajuuksilla. 100-330 gigahertsin alue on alkanut kiinnostaa tutkijoita enemmän ja nyt Rohde & Schwarz on toimittanut oman datansa ITU-R Working Group 5D:n eli ns. W5PD-työryhmän raporttiin. Raporttia tullaan käsittelemään ITU:n WRC23-radiokokouksessa.

Englanninkielessä alle 300 gigahertsin aluetta kutsutaan yleensä nimellä Sub-THz-taajuudet. Tavoitteena on, että näin korkeilla taajuuksilla päästäisiin sekä terabitin datanopeuksiin että erittäin alhaisiin latensseihin. Yli 100 gigahertsin taajuuksissa linkkeihin tulee monenlaisia ongelmia: häviöt kasvavat, signaali siroaa aivan eri tavoin (ns. monipolkuvaikutukset) ja erilaisten esteiden läpäisykyky heikkenee entisestään.

Siksi Rohde & Schwarz on toteuttanut kanavamittaushankkeen kampuksellaan Münchenissä. 158 ja 300 gigahertsin taajuuksilla on testattu sekä etenemistä mikrosoluskenaariossa ulkona että sisätiloissa. Nämä mittaustulokset on annettu ITU:n 6G-kehityksen käyttöön.

ITU:n WRC23-radiokokouksessa on tarkoitus keskustella yli sadan gigahertsin taajuuksista, sillä nykyinen 3GPP-kanavamalli ei puhu mitään yli 100 GHz taajuuksista. Tärkeä ensimmäinen askel 6G:n standardointiprosessissa on laajentaa tämä kanavamalli korkeammille taajuuksille.

Tutkimustoiminnan jatkamiseksi ja laajentamiseksi Rohde & Schwarzille on myönnetty kokeellinen lisenssi Saksan liittovaltion verkkovirastolta Bundesnetzagenturilta. Lisenssi kattaa kuten D-kaistan (110 GHz - 170 GHz) ja H-kaistan (220 GHz - 330 GHz), mutta myös W-kaistan (75 GHz - 110 GHz), FR2 eli millimetriaaltoalueen, FR3-alueen (7 GHz - 24 GHz) ja 3,7-3,8 gigahertsin teollisuuskäyttöön varatut taajuudet Saksassa.´