Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2023 konetekniikan professori Aki Mikkolan LUT-yliopistosta. Valinta julkistettiin tänään Tieteen päivillä Helsingissä. Vuoden Professorin palkintosumma on 20 000 euroa.

Saksalainen mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz järjestää Demystifying EMC -konferenssin verkossa ja fyysisenä tapahtumana. Euroopan virtuaalitapahtuma järjestetään helmikuun 7.-8. päivinä.

Samsung kertoo saaneensa uusimmat SSD-levynsä tuotantovalmiiksi. PM9CIa-levyt tukevat PCIe 4.0-väylää NVMe-ohjaimen yli. Muistien ohjainpiiri on valmistettu 5 nanometrin prosessissa.

Renesas on esitellyt uuden yleiskäyttöisen mikro-ohjaimen pienitehoiseen RL78-perheeseen, jonka pienet pakkauskoot on tarkoitettu 8-bittisiin sovelluksiin. Monipuolisessa RL78/G15:ssä on monia oheistoimintoja ja 4–8 kilotavua muistia koodille 8-20-nastaisissa koteloissa. Pienin kotelon vain 3 x 3 millimetriä.

Intel on tehnyt yhtiön itsensä mukaan yhden historiansa tärkeimmistä tuotejulkistuksista, kun se esitteli neljännen sukupolven Xeon-prosessorit, joita on kehitetty koodinimellä Sapphire Rapids. Lisäksi Intel esitteli Xeon CPU Max -sarjan prosessorit sekä datakeskusten palvelimiin tarkoitetun GPU Max -sarjan.

Microsoft on lopettanut päivitykset Windows 7-, Windows 8- ja Windows 8.1-kättöjärjestelmilleen. Päätös koskee satoja miljoonia käyttäjiä, sillä vuoden 2022 lipulla Windows 7:aa käytti vielä 11,2 prosenttia kaikista Windows-käyttäjistä. Windows 8.1:n osuus oli joulukuun lopulla 2,6 prosenttia.

Metrologialaitos VTT MIKES eli aiemmin mittatekniikan keskuksena tunnettu laitos on edistynyt työssään uuden sukupolven optisen atomikellon kehittämiseksi. Pohjoismaiden ensimmäinen optinen kello on osoitettu koekäytössä toimivaksi, ja sen mittaustarkkuutta parannetaan edelleen.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo vuonna 2022 oli 1348 miljoonaa euroa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Kasvua edellisvuodesta tuli 17,7 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu yltyi 14,2 prosenttiin.

COM-HPC on viime vuonna valmistunut sulautettujen korttistandardien tehokkain formaatti ja nyt logonsakin uusinut Kontron on esitellyt kaksi uutta COM-HPC-korttia päätelaitteisiin. Niiden 13. polven Core-prosessoreissa laskentateho kasvaa 14-24 prosessoriytimen voimalla.

6G-tekniikkaa kehitetään jo kovaa vauhtia. Yksi ideoista on viedä liikenne yli sataan gigahertsiin, josta löytyy paljon vapaita alueita. Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz tekee jo mallinnuksia ja mittauksia sekä 158 gigahertsissä että 300 gigahertsissä.