Intelin uusin on maailman nopein

Intel on julkistanut yksityiskohtaiset tiedot uusista 13. sukupolven Intel Core -prosessoreista. Sarjaan kuuluu Core i9-13900KS, joka on maailman nopein pöytäkoneiden prosessori. Se yltää jopa 6 gigahertsin maksimiturbotaajuuteen.

Core i9-13900KS-prosessori edustaa PC-teollisuuden merkittävää virstanpylvästä. Suorittemalla on 24 ydintä ja 36 megatavua välimyistia, jota Intel kutsuu nimellä Smart Cache.

Prosessorin ytimistä kahdeksan on ns. tehoytimiä ja 16 energiatehokkaita ytimiä. Dataa ytimille syöttää kaikkiaan 20 PCIe-linjaa, joista 16 on uudempaa PCIe 5.0 -sukupolvea. DDR5-muisti tukee 5600 megasiirron kaistanleveyttä. Prosessori on yhteensopiva Z790- ja Z690-emoleyjen kanssa.

Core i9-13900KS on paitsi nopein, myös tehosyöpöin PC-prosessori. Perustehobudjetti on 250 wattia, mutta kulutus piikittää 320 wattiin eniten tehoa kuluttavassa toimintaprofiilissa. Piiristä joutuu maksamaan 699 dollaria.

AMD:n nopein Ryzen 7000 -prosessori kellottaa 5,7 gigahertsiä.