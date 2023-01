Tampereella alkaa tähän asti laajin robottibussikokeilu

Tampereen Hervannassa alkaa tammikuussa robottiautojen koeliikennöinti, jossa automaattibussit kuljettavat matkustajia maksutta kahdella reitillä. Esikaupallinen koeajo jatkuu kesäkuun loppuun saakka. Käyttöönoton tavoitteena on selvittää, kuinka automaattibussit voisivat tulevaisuudessa toimia syöttöliikenteen palveluna täydentäen joukkoliikennejärjestelmää.

Automaattisten ajoneuvojen koeajoliikennöinti on suunniteltu niin, että se palvelee kaikkia joukkoliikenteen käyttäjiä täydentäen Nyssen tarjoamia Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennepalveluita. Robottibussien koeliikennöintiä koordinoi Business Tampere ja automaattibussien operoinnista vastaa tamperelainen robottibussioperaattori Remoted Oy.

- Keräämme liikennöinnillä kokemusta robottiautojen ohjauskeskuksen ja ohjausjärjestelmän toteuttamisesta sekä syöttöliikenteen operoinnista. Esikaupallisen koeajon tarkoituksena on myös selvittää palvelun valmiutta kaupalliseen käyttöön, kertoo Business Tampereen älykaupunkikehityksen ohjelmajohtaja Markku Niemi.

Robobussireitit kulkevat 7-17 välillä, keskipäivän aikaan liikennöinnissä on tauko. 1-reitti on pituudeltaan 1,2 kilometriä ja robobussi kulkee sitä 20 minuutin välein. 2-reitti on pituudeltaan 3,5 kilometriä ja vuoroväli on 25 minuuttia.

Kokeilu alkaa ensi viikolla ja kestää juhannukseen asti. Kyydit ovat maksuttomia.