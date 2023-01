Kiinalainen Xianji Semiconductor on esitellyt avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin perustuvan ohjainpiirin, jonka kellotaajuus on saatu nostettua jo yhteen gigahertsiin. Piirit valmistetaan 40 nanometrin prosessissa.

Digita on käynnistänyt yhteistyön sähköverkkoyhtiö Carunan kanssa sähkökatkojen minimoimiseksi Suomessa. Caruna on ottanut käyttöön useita satoja Digitan antureita monitoroidakseen tykkylumen kasautumista, ja parhaillaan suunnitelmissa on asentaa useita satoja lisää.

Takavuosina tuli tallennettua esimerkiksi kuvia DVD-levyille, koska viisi gigatavua oli niin valtavasti tallennustilaa. Sen jälkeen optinen tallennus levyille on kokenut pilven ja flashin myötä inflaation, vaikka kirjoitettavalle Blu-ray -levylle sopii 10 DVD-levyn verran dataa. Entä jos tällaiselle levylle voisi kirjoittaa teratavun verran dataa?

Rochester Electronics on yritys, johon moni laitevalmistaja luottaa, kun alkupeäristen komponenttien valmistus on lopetettu tai niiden saatavuus on heikko. Nyt Rochester on ottanut tärkeän askeleen autoelektroniikan komponenttien toimittajana.

Ruotsi ottaa merkittävän askeleen kvanttitietokoneen laskennan laajentamisessa, kun Chalmersin teknillisen yliopiston kvanttitietokoneen kopio rakennetaan Knutin ja Alice Wallenbergin säätiön lisärahoituksella. Uuden tietokoneen ja kvanttitukipalvelun avulla ruotsalaiset yritykset ja tutkijat voivat ratkaista ongelmia kvanttiteknologian avulla.

Monessa konenäkösovelluksessa vaaditaan erilaisten kohteiden etäisyyksien tarkkaa mittaamista. Tämä artikkeli tarjoaa yleiskatsauksen jatkuvan säteilyn (Continous Wave) CMOS-pohjaisen ToF-kamerajärjestelmän tekniikkaan ja sen eduista perinteisiin 3D-kuvausratkaisuihin verrattuna.

Ledit ovat nopeasti yleistyneet autojen lampuissa, kun teho riittää valaisemaan tietä myös pimeässä. Tekniikan kehittyessä lamput koostuvat ledimatriiseista, mutta Infineon ja japanilainen Nichia vievä mikroledeillä ajovalot uudelle tasolle.

Englantilainen Pickering Electronics kertoo kasvattaneensa liikevaihtoaan yli 85 prosenttia viimeisen kahden vuoden aikana. 55-vuotiaan yrityksen mukaan menestys perustuu uusiin innovaatioihin, tuotevalikoiman monipuolistamiseen ja vankkaan tekniseen tukeen asiakkaille.

Transistorien määrä piisirulla on kaksinkertaistunut joka vuosi aina 1960-luvulta lähtien, mutta nyt Mooren laki uhkaa tulla tiensä päähän. Kun rakenteista tulee mikroskooppisen - vai pitäisikö nanoa nanoskooppisen - pieniä, piin sähköiset ominaisuudet heikkenevät. Nyt Massachusetts Institute of Technologyn eli MIT:n tutkijat näyttävät löytäneen ongelmaan ratkaisun.

TrendForce ennustaa DRAM-piirien hintojen laskevan tällä neljänneksellä 13–18 prosenttia loppuvuoden hinnoista. Syynä ovat ennen kaikkea valmistajien suuret varastot. Kuluttajien kysyntä niin PC-tietokoneissa kuin älypuhelimissa on heikentynyt.