Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin turvallisuusuhkien yksikkö Unit 42 on julkaissut tietopaketin USB-laitteita tartuttavasta haittaohjelmasta. Erikoiseksi löydöksen tekee se, että haittakoodi kykeni ja pyrki tartuttamaan irrotettavia USB-laitteita ja piilottamaan itsensä.

Hollantilainen CN Rood ryhtyy myymään Aim-TTi:n testaustyökaluja BeNeLux-maissa, Pohjoismaissa ja Baltiassa. Aim-TTi lienee monelle tuntematon elektroniikan testi- ja mittauslaitteiden valmistaja. TTi on toiminut kuitenkin markkinoilla jo yli 40 vuoden ajan.

Vuosikausien ajan matkapuhelinmarkkina tarkoitti ikuista kasvua, mutta ei enää. IDC:n tuoreet tilastot kertovat, että loka-joulukuussa myytiin 300,3 miljoonaa älypuhelinta. Määrä on 18,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

STMicroelectronics on tuonut lisää vaihtoehtoja sulautettujen tekoälykehittäjien ja datatieteilijöiden työskentelyyn. Yhtiö tarjoaa STM32Cube.AI-työkaluja myös pilvipohjaisena ratkaisuna. Ratkaisu on laatuaan ensimmäinen mikro-ohjainmaailmassa.

Huawei on julkistanut FreeBuds 5i -nappikuulokkeet. Euron alle satasen hinnalla saa monipuoliset äänenmuokkausominaisuudet ja aktiivisen melunvaimennuksen. Android 13:een tuotu uusi tilaäänitoiminto napeista kuitenkin puuttuu.

Liikenteen sähköistyminen etenee vauhdikkaasti, vaikka monien mielestä tahti on edelleen liian hidasta. Kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin viime vuonna 40 134 kappaletta, mikä on 25,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Niissä on latauspisteitä eli pistokepaikkoja yhteensä 55 198 autolle, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK) tuore tilasto.

Suomessakin yhä suurempi osa uusista autoista on sähkökäyttöisiä. Saksalainen Sono Motors on viemässä sähköauton ideaa pidemmälle, sillä sen Sion-malli on päällystetty polymeeripohjaisella aurinkokennolla. Se lupaa halpoja kilometrejä.

Eikö olisi näppärää, jos nappikuulokkeita voisi ohjata puheella? ”Seuraava kappale”, ”soita XX:le”, ”lisää volyymiä”, ja niin edelleen? Tämä voi pian olla mahdollista, sillä kanadalainen Fluent.AI sanoo istuttaneensa puheentunnistusalgoritmista DSP-piirille, joka sopii nappikuulokkeisiin.

STMicroelectronics on laajentanut suositun 32-bittisen STM32-mikro-ohjainperhettään tähän asti edullisimmilla ohjaimilla. STM32C0 on siinä mielessä merkityksellinen piiriperhe, että sillä voidaan korvata vanhoja 8-bittisiä ohjaimia monissa sulautetuissa sovelluksissa.

Open RAN on avoin verkkotekniikka, joka perustuu 3GPP:n 5G-standardeihin ja Open RAN Alliancen kehittämiin määrityksiin. Vielä avoimia verkkoja on käytössä varsin vähän, mutta tutkimuslaitos Dell´Oro arvioi, että vuonna 2026 jo 15-20 prosenttia mobiiliverkoista perustuisi ORAN-tekniikkaan.