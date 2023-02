Japanilaiset kutistivat 5G-sisätukiaseman

Japanilaiset ovat onnistuneet kehittämään sisätiloihin erittäin pienikokoisen 5G-tukiaseman. Se toimii 28 gigahertsin alueella ja on ensimmäinen tämän taajuusalueen tukiasema, joka säteilee monelle sektorille.

Asialla ovat Yokohaman kansallinen yliopisto, NTT DoCoMo, NIHON DENGYO KOSAKU ja Fujitsu- Tukiaseman laitteisto on kooltaan vain kymmenesosa aiemmista vastaavista, joten sen asentaminen on helppoa. Lisäksi tukiaseman virrankulutus on pienempi.

Demoissa tukiasema on toiminut hyvin. Antenniosa (kuvassa) säteilee keilamuodostettuja radioaaltoja kaikkiin suuntiin. Tiettävästi tämä oli maailman ensimmäinen demonstraatio monisektoriantennin käyttämisestä radiokeilan ohjaukseen varustetussa 5G-tukiasemassa.

Monisektoriantenni jakaa ympäröivän 360 asteen tilansa useisiin alueisiin (sektoreihin) radioaaltojen lähettämistä ja vastaanottamista varten samanaikaisesti ja itsenäisesti kussakin sektorissa. Demonstraatiossa käytetty antenni sisälsi 12 säteittäiseen kuvioon järjestettyä suuntaelementtiä, joista jokainen lähetti ja vastaanotti tehokkaasti radioaaltoja.

Tukiasemassa hyödynnetään alunperin televisiolähetyksiä varten kehitettyä Yagi-Uda-antennia. Perinteisesti tarvitaan useita monielementtisiä tasomaisia antenneja levittämään korkeataajuisia radioaaltoja sisäympäristön kaikille alueille, mutta tämä vaatii suuria piirejä, jotka kuluttavat huomattavia määriä energiaa ja vaativat runsaasti tilaa asennukseen.