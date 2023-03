DNA kertoo aloittavansa kupariverkkojen purkamisen Itä-Suomessa loka-marraskuussa. Kupariverkkoa on käytetty viime vuosina lankapuhelinten ja vanhan xDSL-laajakaistatekniikan yhteyksiin, mutta nykyaikaisiin tarpeisiin kupariverkko on kuitenkin riittämätön, ja sen korvaajaksi on tarjolla kattavasti moderneja kaapeli-, kuitu- ja mobiiliratkaisuja.

AMD:n neljännen polven EPYC-prosessori on jo kaapannut markkinoita PC-puolella. Nyt AMD tuo tekniikan myös sulautettuihin sovelluksiin. Embedded Worldissä esillä ovat uudet Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit. Enimmillään ne tuovat sulautettuihin sovelluksiin 96 laskentaydintä.

Tänään avaa ovensa Embedded World -tapahtuma Nürnbergissä. Ensimmäistä kertaa normaalisti sitten koronapandemian puhkeamisen keväällä 2020. Jo oli aikakin, tuumii moni.

Teknologiateollisuuden puolijohdetoimialaryhmä, VTT, Tampereen yliopisto ja Aalto-yliopisto sekä Tampereen ja Espoon kaupungit esittävät yhdessä Suomelle kansallista siruohjelmaa. Kunnianhimoisissa visioissa puolijohteet voisivat nousta Suomessa usean miljardin alaksi ja työllistää useita tuhansia korkeasti palkattuja huippuosaajia.

Apple nousi älypuhelinmarkkinoiden markkinajohtajaksi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. TrendForcen mukaan Applen markkinaosuus nousi 24,4 prosenttiin, kun Samsungin oli tyytyminen 19,4 prosenttiin.

Tulevaisuuden ajoneuvot toimivat ohjelmistopohjaisesti. Tämä kehitys asettaa kuitenkin autoteollisuudelle kovia haasteita. Koko teollisuusalan yhteistyö on menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeä tekijä. Siinä tulisi hyödyntää avoimia standardeja sekä jakaa parhaita käytäntöjä ja tuloksia kaikkien kesken.

Tietoturva on yksi sulautettujen sovellusten kehittämisen suurimpia haasteita. Yleensä se toteutetaan TEE-ympäristössä (Trusted Execution Environment), mutta tämän rinnakkaisen kernelin luominen ja ylläpitäminen on haastavaa. STMicroelectronics on esitellyt työkalun, joka toteuttaa TEE-suojauksen automaattisesti.

Oikeastaan siitä saakka, kun HMD Global aloitti Nokia-älypuhelinten valistamisen, on yritykseltä odotettu todellista lippulaivamallia, joka kisaisi muiden valmistajien huippumallien kanssa. Uusimmat huhut ovat tuomassa markkinoille tällaista laitetta.

Avnet Embedded on kehittänyt sulautetun SMARC-moduulin, jolla voidaan ahaa täysimittaista Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC (Long-Term Servicing Channel) -käyttöjärjestelmää ilman mitään muutoksia. Tästä tulee paljon etuja, kuten se, että asiakkaat voivat käyttää tavallisia API32 PC -sovelluksia ilman uudelleenkääntämistä tai uudelleenkirjoittamista.

Turvallisten järjestelmien kehittäminen on ajoneuvoissa kriittisen tärkeätä. Infineon ottaa nyt ison askeleen autojen mikro-ohjainten turvallisuuden kasvattamisessa, kun se mahdollistaa niiden ohjelmoinnin Rust-kielellä.