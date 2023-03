Pohjois-Amerikkaan laajeneva Embedded World jakoi palkintoja

Samalla kun Embedded World -messuja käydään normaalisti usean vuoden tauon jälkeen Nürnbergissä, järjestäjä NürnbergMesse ilmoittaa tapahtuvan laajentavan Pohjois-Amerikkaan. Lokakuussa 2024 järjestetään ensimmäinen EW Atlantin takana, tarkemmin Austinissa Teksasissa.

Jo aiemmin Embedded World on viety Kiinaan. Austinin messut järjestetään kaupungin messukeskuksessa, joka tunnetaan esimerkiksi NI Week -tapahtumasta. Nykyisin tämä tapahtuma toki on nimeltään NI Connect.

Austin on viime vuosina kasvanut todelliseksi uudeksi piilaaksoksi, vaikka varsinaista puolijohdetuotantoa kaupungissa ei varsinaisen piilaakson mittakaavassa olekaan. Lukuisa määrä amerikkalaisyrityksiä on kuitenkin siirtänyt päämajansa Teksasiin, mikä on kasvattanut kaupunkia melkoisesti viime vuosina.

Aiemmin Yhdysvalloissa järjestettiin Embedded Systems Conference, jota pidettiin yleisesti sulautetun elektroniikan tärkeimpänä tapahtumana maailmassa. ESC kuitenkin menetti asemansa vuosien saatossa. tällä hetkellä Embedded World on kiistatta tärkein sulautetun alueen messu- ja konferenssitapahtuma.

Eilen Nürnbergissä palkittiin kahdeksan yritystä Embedded Award -palkinnoilla. Huomattavaa oli, että kahdeksasta palkitusta peräti kolme oli startuppeja. Voittajat eri kategorioissa olivat:

Tekoäly: AITAD, tekoälyä hyödyntävä langaton suihkumonitori

Laitteisto: GreenWaves Technologies, GAP9-prosessori

Sulautettu konenäkö: Analog Devices, yhden megapikselin ToF-moduuli (kuvassa oik.)

Tietoturva & turvallisuus: Infineon, Optiga TPM-moduuli

SoC-suunnittelu: MPS, eVocore-multiprosessorijärjestelmä

Ohjelmisto: Emproof, Nyx

Startup: Epishine, OneCell-aurinkokennokalvo

Työkalut: Slint