Nykyään suurin osa antureista ja pienitehoisista elektroniikasta on riippuvainen kertakäyttöisistä paristoista, mikä lisää ympäristövaikutuksia ja lisää ylläpitokustannuksia toistuvien paristojen vaihdon vuoksi. Ruotsalainen Epishine on nyt lanseerannut OneCell-kalvonsa, joka ratkaisee monet ongelmat.

Samalla kun Embedded World -messuja käydään normaalisti usean vuoden tauon jälkeen Nürnbergissä, järjestäjä NürnbergMesse ilmoittaa tapahtuvan laajentavan Pohjois-Amerikkaan. Lokakuussa 2024 järjestetään ensimmäinen EW Atlantin takana, tarkemmin Austinissa Teksasissa.

Asus on esitellyt Nürnbergin Embedded Worldissä kortin, jossa yhdistyy kaksi suosittua trendiä: edullinen suorituskyky kompaktissa paketissa ja avoin RISC-V-prosessori. Tinker V -nimisestä kortista ennustetaan jopa suosittujen Raspberry Pi -korttien vakavaa haastajaa.

Nürnbergin Embedded Worldissä Digi International esittelee uutta ConnectCore 93 -moduuliaan, joka perustuu NXP i.MX 93 -sovellusprosessoriin. Sen myötä Digi tuo ConnectCore-sarjaan sekä Wi-Fi 6 - että Bluetooth 5.2 -yhteydet.

Tietoturvayhtiö Check Point Software järjestää parhaillaan CPX 360 -tapahtumaansa. Avainpuheenvuorossaan pääjohtaja Gil Shwed kertoi tutkimuksesta, jonka mukaan 91 prosenttia tietoturva-ammattilaisista uskoo, että seuraavan 2 vuoden aikana yritystä kohtaa jokin kyberkatastrofi.

Arduino on julkistanut uuden Portenta C33 -moduulin, joka on tehokas ja edullinen ratkaisu esimerkiksi verkon reunalla toimiviin ja tekoälymalleja prosessoiviin laitteisiin. Moduuli perustuu Renesasin RA6M5:een ja on Arm Cortex-M33-pohjainen mikro-ohjain. Moduulia esitellään Nürnbergissä Embedded World -messuilla.

Netgear on tuonut markkinoille ensimmäisen Wi-Fi 7 -standardia tukevan reitittimen. Nighthawk RS700 tarjoaa jopa 19 gigabitin yhteyden. Nopeus on yli kaksinkertainen edellisen sukupolven Wi-Fi-laitteisiin verrattuna.

Kenenkään ei pitäisi suostua siihen, että teknologia toimii vain muutaman vuoden. Olemme kaikki jotenkin hyväksyneet, että tietojenkäsittelylaitteet ovat epäluotettavia ja hauraita. Tämä kierre täytyy ehdottomasti katkaista, kirjoittaa Panasonic Toughbook Nordicin johtaja Stefan Lindau.

OpenAI julkisti eilen GPT-tekniikkansa uusimman eli 4-version. Sen luvataan olevan merkittävästi edeltäjäänsä - esimerkiksi ChatGPT käyttää versiota 3.5 - tarkempi ja pystyvämpi. Yhtiön mukaan uusi tekniikka kykenee päättelemään.

COM-HPC on PICMG-järjestön viime vuonna ratifioima, tähän asti tehokkain sulautettujen COM-korttien standardi. Tuotteinakin standardi on jo tullut tarjolle, mutta Nürnbergin Embedded Worldissa congatec esittelee markkinoiden ensimmäistä mini-versiota kortista, joka lupaa palvelintason tehon sulautettuun laitteeseen.