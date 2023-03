Teksasilainen Silicon Labs on esitellyt kaksi uutta piiriperhettä, jotka on suunniteltu markkinoiden pienimpien IoT-laitteiden toteutukseen. Uutuudet ovat xG27-radiopiiri ja BB50-mikro-ohjainyksikkö. Sirujen koot vaihtelevat kahdesta neliömillistä viiteen.

ESERO Finland ja Tiedekeskus Heureka järjestävät nuorille suunnatun CanSat-kilpailun, jossa lähetetään tölkkisatelliitteja pienoiskantoraketin kyydissä ensimmäistä kertaa kilometrin korkeuteen. CanSat on juomatölkkiin koottu täysin toimiva satelliitin pienoismalli, joka yläilmoissa kerää tutkimuksellista havaintotietoa ilmakehän ilmiöistä.

Lontoolaisen Imperial Collegen tutkimusassistentti Ildar Rakhmatulin on työstänyt Raspberry Pi -korttiin lisäosan, jonka avulla korttia voidaan käyttää EEG-mittaukseen. Kovimmissa visioissa suosittua Pi-korttia voidaan käyttää laitteiden ohjaamiseen ajatuksen voimalla.

Uudessa läppärissä data tallennetaan jo pääosin flash-piireihin perustuville SSD-levyille, mutta esimerkiksi varmuuskopioinnissa tai edullisemmassa lisätallennustilassa perinteinen mekaaninen HDD-levy on edelleen suosittu. Mutta ovatko ne kestäviä? Uusimman selvityksen mukaan levyissä on selviä eroja ja osa pettää selvästi muita useammin.

Navitas Semiconductor tunnetaan huippunopeiden galliumnitridi-pohjaisten laturipiirien kehittäjänä. Yhtiö on nyt esitellyt APEC 2023 -tapahtumassa uuden ohjainpiiriperheen GaNSense Control -sarjaan. Ne lisäävät latauspiirien suorituskykyä ja nostavat laitteiston integrointiastetta entisestään.

Yksi viime viikon Embedded World -messujen kuumia puheenaiheita oli avoin RISC-V-arkkitehtuuri ja sen kasvava tarjonta sulautetuissa sovelluksissa. Kehitystyökaluja tarjoava Imperas esitteli messuilla paketin, jolla voidaan kehittää RISC-V-pohjainen suunnittelu konseptista piille.

Latureista tulee yhä tehokkaampia ja monikäyttöisempiä. Sandiegolainen Silanna Semiconductor on nyt esitellyt laitevalmistajille referenssialustan, jonka avulla voidaan ensimmäistä kertaa suunnitella moniporttisia 100 watin USB-latureita.

Nykyisin on käytössä useita erilaisia langattoman tiedonsiirron standardeja ja protokollia, jolloin saattaa olla vaikea valita oikeanlainen, tiettyyn sovellukseen soveltuva teknologia. Tässä artikkelissa tuodaan esiin eräitä tärkeimpiä kriteerejä, joita on syytä ottaa tarkastelun kohteeksi, kun valittavana on neljä suosittua vaihtoehtoa: Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, valmistajakohtainen RF-tekniikka ja Connectivity Standards Alliancen protokolla Green Power.

Samsungin uusin lippulaivamalli on Galaxy S23 Ultra. Sen tarkoitus on yksinkertaisesti näyttää, mihin kaikkeen Samsungin puhelinsuunnittelu yltää. Laite on yksinkertaisesti upea ja mahdollisesti paras Android-puhelin koskaan.

ChatGPT on tämän hetken kuumin tekniikka, jota voidaan käyttää sekä hyvään että haitalliseen. Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusosasto löysi jo viisi mahdollista skenaariota, jossa tekoälybottia voidaan käyttää laatimaan haittakoodia nopeammin ja tehokkaammin.