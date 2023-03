Renesas kutisti 8-bittisen

8-bittisiä ohjaimia tarvitaan yhä laajasti eri sovelluksissa, mutta niidenkin toivotaan vievän yhä vähemmän tilaa. Renesas vastaa kysyntään uusilla RL78-perheen mikro-ohjaimilla. G15-sarjan pienin piiri sopii vain 3 x 3 millimetriin.

Yleiskäyttöisessä, mutta monipuolisessa RL78/G15:ssä on monia oheistoimintoja ja 4-8 kilotavua flash-muistia koodille. Nastoja perheen siruissa on 8-20. Piirit on suunniteltu pitämään järjestelmän koko pienenä ja alentamaan teollisuus-, kuluttaja-, anturiohjaus-, valaistus- ja invertterisovellusten kustannuksia.

Lisäksi suuri käyttöympäristön lämpötila (125 °C) mahdollistaa optimaalisen lämpösuunnittelun, joka kattaa laajan lämpötila-alueen ja mahdollistaa MCU:n käytön lämpöä tuottavien komponenttien, kuten invertterimoottorien, lähellä.

RL78-perhe on ollut erittäin suosittu. Renesas sanoo toimittaneensa markkinoille yli 7,1 miljardia RL78-piiriä sen julkistamisen jälkeisen 11 vuoden aikana. Koko ajan ohjaimia menee laitevalmistajille 100 miljoonan kappaleen kuukausivauhdilla.

Ohjaimien 16-bittinen RL78-ydin operoi 16 MHz:n kellotaajuudella. Kaikkia 8.20 nastaa voidaan käyttää yleiskäyttöön I/O:na (pois lukien VDD- ja VSS-virtalähteen nastat). Fladh-koodimuista on enimmillään 8 kilotavua, datamuistia 1 ilotavua ja SRAM-muistia 1 kilotavu. Ohjaimet tukevat 2,4 - 5,5 V käyttöjännitteitä ja useita sarjaliitäntöjä (CSI, UART, Simple I2C ja multi-master I2C).

Muiden RL78-ohjainpiirien tapaan uusien RL78/G15-piirien suunnittelu onnistuu GUI-pohjaisella Smart Configurator -sovelluksella.