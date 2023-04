Venäjä saa edelleen amerikkalaisia mikropiirejä huolimatta siitä, että Yhdysvallat kielsi siruviennin Venäjälle 24. helmikuuta 2022. Nikkei-uutistoimiston keräämien tietojen mukaan iso osa piireistä menee Venäjälle Hongkongin tai Manner-Kiinan kautta.

Kotimaiset startupit keräsivät jälleen ennätysmäärän kasvurahaa. Vuonna 2021 niihin sijoitettiin yhteensä 1,4 miljardia, nyt summa on kasvanut lähes puolella miljardilla. Pääomasijoittajat ry:n mukaan lopullinen kerätty rahasumma oli 1790 miljoonaa euroa.

Norjalaisen Nordic Semiconductorin RF-järjestelmäpiirit ovat hyvin suosittuja Bluetoothia ja eri IoT-radioita tukevissa laitteissa. Nyt yhtiö on esitellyt ensimmäisen neljännen sukupolven nRF54-järjestelmäpiirinsä.

PlanetPC-niminen valmistaja esitteli Barcelonan Mobile World Congressissa erikoisen näköistä PC:tä, joka perustui Arm-prosessoriin ja Linux-käyttöjärjestelmään. Vähän keittiövaakaa muistuttava kone sai kyllä paljon huomiota, mutta Indiegogossa järjestetty joukkorahoituskampanja epäonnistui surkeasti.

Anritsu on laajentanut kannettavien Field Master -sarjan MS2080A-kenttätesterin taajuusalueen 6 gigahertsiin. Näin tätä kannettavaa monikäyttöistä spektrianalysaattoria voidaan käyttää kaikilla 5G-verkkojen FR1- eli alle kuuden gigahertsin taajuuksilla.

Joku todella kova leffafriikki saattaa muistaa Vaarallinen tehtävä -elokuvista kohtauksen, jossa päähenkilö osaa lukea muiden puhetta huulilta toiselta puolen huonetta. Nyt Cornellin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet lasit, jotka pystyvät tulkitsemaan äänetöntä puhetta. Tekoälyn avulla, tottakai.

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ensimmäinen Jupiter-luotain on määrä laukaista matkaan huomenna torstaina. Matka Jupiteriin kestää noin kahdeksan vuotta. Luotaimen tehtävä on tutkia Jupiterin suurimman kuun Ganymedesin jäistä pintaa.

Korealaistutkijat ovat onnistuneet kehittämään sähköautojen akuston anodimateriaalin, jonka avulla auton ajomatka kasvaa 10-kertaiseksi. Asialla ovat Sogangin yliopiston POSTECH-tutkimuskeskukset tutkijat.

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen luotsaama RoboAI-viikko 2023 esittelee jälleen laajasti teknologian tuomia etuja eri aloilla nyt ja tulevaisuudessa. Aikaisempina vuosina tapahtuma on järjestetty pandemiatilanteen takia etänä ja hybriditapahtumana.

Esimerkiksi kännykkäprosessorien kohdalla puhutaan yleensä 6, 5 ja jopa 4 tai 3 nanometrin valmistusprosessista, monissa muissa piireissä käytetään paljon vanhempia prosesseja. Renesas sanoo nyt valmistaneensa ensimmäisen mikro-ohjaimensa 22 nanometrin prosessissa.

Raspberry Pi -kortit ja niihin perustuvat moduulit ovat rakentelijoiden suosiossa, mutta tilastojen mukaan jo puolet uusista korteista menee teollisuuskäyttöön. Kuten OnLogicin kehittämään Factor 202 -koneeseen, joka perustuu Raspberry Pi CM4 -moduuliin.

Älypuhelinten prosessorikisassa verrataan usein Android-suorittimia ja Applen Bionic-siruja on pidetty niihin verrattuna ylivertaisina. Nyt tämä voi olla muuttumassa. Uusien testitulosten mukaan Qualcommin seuraava lippulaivapiiri asettaa kovan haasteen iPhone-puhelimien prosessoreille.

Tarkkojen laadunohjauksen menettelyjen noudattaminen on tärkeää missä tahansa tuotantotiloissa raaka-aineiden käsittelystä alkaen. Monilla teollisuuden aloilla mutta etenkin lääkkeiden, kosmetiikan, ruoan ja juomien valmistuksessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että epäpuhtaudet eivät pääse tunkeutumaan tuotantoprosessiin – eivät edes ne kaikkein pienimmät ja ihmissilmälle näkymättömät epäpuhtaudet. Esimerkiksi mitättömän pieni epäpuhtaus älypuhelimen litiumioniakussa voi haitata suoritustehoa, aiheuttaa kuumentumista tai jopa tulipalon.

Analog Devices on tuonut markkinoille erittäin hiljaisen kaksoislähtöisen DC/DC-mikromoduuliregulaattorin, jonka toteutus pitää sisällään monia patentoituja innovaatioita. Erityisesti moduulin kohina-arvot on saatu puristettua alhaisiksi.

Tutkijat ovat vuosikausia kehittäneet muistitekniikkaa, joka voisi korvata sekä nopeat DRAM-muistit että haihtumattomat flash-muistit. Lancasterin yliopistossa Englannissa on kehitetty tällainen muisti. Sen nimeksi on valittu UltraRAM ja sen kaupallistamiseksi on perustettu oma yrityksensä.

OnePlus on tuomassa markkinoille ensimmäistä tablettiaan. Yhtiö on nyt tuonut faniyhteisön jäsenille mahdollisuuden ennakkovarata laite. Varaus onnistuu 99 euron varausmaksulla, joka hyvitetään tabletin hinnassa.

Nokia ilmoittaa, että jordanialainen Zain Jordan on valinnut sen monivuotisella sopimuksella toimittaakseen 5G Radio Access Network (RAN) -laitteita kaikkialle Jordaniaan. Suurin osa päivitetyistä tukiasemista otetaan käyttöön tämän vuoden aikana.

Tarve tietoturvalliselle tiedonsiirrolle kasvaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Sertifioitujen ja suojattujen ympäristöjen ylläpitoa helpottava Insta Yhdyskäytävä on laajentunut uudella selainpohjaisella File Drop -käyttöliittymällä. Datadiodipohjainen yhdyskäytäväratkaisu mahdollistaa tiedonsiirron eri turvaluokkien tai organisaatioiden verkkojen välillä tarvittaessa useamman turvaluokan yli TL II -tasolle saakka.

Taiwanilainen MediaTek on saavuttanut markkinajohtajan aseman 5G-älypuhelimissa erityisesti keskihintaluokkaisissa laitteissa. Premium-lippulaivasarjassa sen piirisarjat ovat kuitenkin hävinneet kisoja Qualcommin Snapdragon-sarjan tehokkaimmille piireille. Tämä saattaa nyt muuttua.

Tammi-maaliskuussa myytiin vain 56,9 miljoonaa henkilökohtaista tietokonetta, mikä on 29 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mutta miksi PC ei myy? Heikko kysyntä, suuret varastot ja heikkenevä makrotaloudellinen ilmapiiri vaikuttivat kaikki perinteisten tietokoneiden toimitusten jyrkkään laskuun, sanoo tutkimusaitos IDC.