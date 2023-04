5G noussut nyt valtavirraksi

Viavi Solutions on julkistanut jo seitsemännen 5G-verkkojen tilaa luotaavan raporttinsa. Sen perusteella 5G on ylittänyt tärkeän virstanpylvään, sillä maailmassa on nyt 5G-verkkoja 2497 kaupungissa 92 eri maassa.

Suurimmista 70 maailman taloudesta 5G on vallannut jo 47. Lisäksi 23 maassa on meneillään esikaupallisia 5G-kokeita, ja 32 maata on ilmoittanut 5G-aikeistaan. Jäljelle jää vain 48 maata, jotka eivät ole julkisesti ilmoittaneet 5G-suunnitelmistaan. Suurin osa näistä on pienimpiä saarivaltioita.

Kehitys on ollut varsin nopeaa. Yhteensä 18 maata - Suomi ensimmäisten joukossa - ilmoitti 5G:n käyttöönotosta vuonna 2022. Uusiin 5G-maihin kuuluvat kaksi suurinta kehittyvää taloutta, Intia ja Meksiko, sekä muita nousevia talouksia, kuten Angola, Etiopia ja Guatemala.

Yhdysvallat on noussut 5G-kaupunkien pistetaulukon kärkeen ensimmäistä kertaa ja syrjäyttänyt Kiinan, joka oli aiemmissa VIAVI State of 5G -päivityksissä johtavassa asemassa vuodesta 2021 lähtien. Yhdysvalloissa 5G-verkkojen kaupunkien määrä on kasvanut 503:een eli merkittävästi verrattuna viime vuonna. Kiinassa 5G-kaupunkeja on 356 eli saman verran kuin kesällä 2022,

Teollisuussektori on noussut selkeäksi johtajaksi yksityisissä 5G-verkoissa. 44 prosenttia 5G-privaattiverkoista on teollisuusyritysten käytössä.

Toisen polven 5G-verkot eli ns. SA-verkot (Standalone) yleistyvät nopeasti ympäri maailmaa. Tammikuussa 2023 käytössä oli 45 SA-verkkoa 23 maassa.