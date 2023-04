Mouser on onnistunut kasvattamaan myyntiään Euroopassa viime vuosina. Euroopan myynnistä vastaavan Graham Maggsin mukaan yrityksen johto ymmärsi oikeassa vaiheessa kasvattaa varastojaan, kun koronapandemia iski markkinoille.

Ukrainalaisen Denis Pertsevin tarina ei ole niitä tavanomaisimpia. Suomessa vuodesta 2001 asunut ja Jyväskylässä mobiilitekniikkaa opiskellut vähän yli 2-vuotiaan Intelligent Solutionis Finlandin perustaja on auttanut monin tavoin maanmiehiään Venäjän aloittamassa sodassa. Siinä sivussa Färsaarilla on Pertsevin johdolla aloitettu digitalisaatioprosessi, jossa saariryhmä hyppää kerralla modernin yhteiskunnan mallimaaksi.

Sähköautojen arkkitehtuureissa on käynnistymässä siirtyminen 400 voltin järjestelmistä 800-volttiisiin. Englantilainen Pickering Interfaces on esitellyt PXI-pohjaisen simulaattorijärjestelmän, jolla näitä akustoja ja niiden voidaan emuloida.

Markkinoilla tarvitaan tehokkaita kolmiulotteisia antureita, jotka kuvaavat ympäristön nopeasti, kattavasti ja millimetrin tarkkuudella, olipa kyse sitten teollisuusautomaatiosta, robottiautoista tai hoitoroboteista. Saksalaisen Pepperl+Fuchsin yhteistyössä Fraunhofer-instituutin kanssa kehittämä innovaatio mahdollistaa maksimaalisen tarkkuuden ja suorituskyvyn ja on samalla erittäin kustannustehokas.

5G-yhteyksissä päästään tällä hetkellä noin gigabitin datanopeuksiin, kun verkko-olosuhteet ovat ihanteelliset. Huawei on tuomassa tarjolle 5.5G-tekniikkaa, jossa langaton nopeus olisi 10-kertainen. Siis 10 gigabittiä sekunnissa.

Saudiarabialaisen KAUST-yliopiston (King Abdullah University of Science and Technology) tutkijat ovat yltäneet uuteen maailmanennätykseen piitä ja perovskiittia yhdistävässä kaksikerrosaurinkokennossa. uusi ennätys kirjataan lukemin 33,2 prosenttia.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin julkaiseman tutkimusraportin mukaan ChatGPT:n ja yleisemmin tekoälyn suosiota käytetään syöttinä ihmisten huijaamisessa ja haittaohjelmien asentamisessa. Esimerkiksi ChatGPT-toimintoja lupaavien saittien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Korvakuulokkeissa odotellaan nyt vallankumouksen alkua. Vanha rakenteet tullaan korvaamaan piipohjaisilla kalvoilla tai jousilla, jotka MEMS-komponentin sisällä tuottavat ääntä tarkemmin, puhtaammin, pienemmällä tehonkulutuksella ja pienemmässä koossa.

Kiinalainen Contemporary Amperex Technology eli CATL on yksi maailman suurimpia sähköautojen akustojen valmistajia. Auta Shanghai -näyttelyssä se esitteli uuden akkutekniikan, joka kaksinkertaistaa nykyisten akkujen energiatiheyden.

Sveitsiläinen u-blox on julkistanut uusimman autoteollisuuden sovelluksiin räätälöidyn moduulinsa. ZED-F9L-moduui tuottaa alle metrin paikkatiedon ja tarkan liiketiedon myös erittäin vaativissa oloissa. Moduuli kestää jopa 105 asteen lämpätiloja.

Jo yli vuosi sitten Euroopan komissio esitti jättimäistä European Chips Act -pakettia, jonka tavoitteena on nostaa Eurooppa takaisin merkittäväksi puolijohteiden tuottajaksi. Nyt parlamentti ja EU-jäsenmaat ovat päässeet poliittiseen sopuun paketista.

Nokian ensimmäisen vuosineljänneksen tulosluvut olivat kaksijakoiset. Liikevaihto kehittyi sutjakkaasti, jopa odotuksia paremmin, mutta samalla kannattavuus heikkeni erityisesti kruununjalokivi mobiiliverkoissa. Kiinteissä verkoissa luvut olivat paremmat.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks on julkaissut Cloud Threat Report Volume 7 -raportin, joka on yhtiön mukaan tähän asti kattavin pilvipalveluiden uhkia käsittelevä raportti. Raportista nousee esille se, että suurin osa verkkoihin murtautumisista perustuu pieneen määrään turvallisuussääntöjä, joiden noudattamista laiminlyödään.

Kevätaurinko on tuonut motoristit taas tien päälle ja Garmin juhlistaa alkavaa ajokautta esittelemällä uuden zūmo XT2 -navigaattorin moottoripyöriin. Zūmo XT2 erottuu aiemmista malleista suurikokoisella ja kirkkaalla 6 tuuman näytöllään.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkimusosasto kertoo, että Dark Webissä myydään jo kaapattuja premium-tilejä ChatGPT:n käyttöön. Samalla yhtiö raportoi, etteivät keskustelubotin käyttöä estävät rajoitukset toimi.

Suomen viranomaisverkossa ollaan siirtymässä uuden polven tekniikkaan. Virve 2 -ratkaisuja testaan jo, mutta vanha Virve säilyy sen rinnalla pitkään. Päätelaitteita julkishallinnolle jatkossa toimittavan Senopin toimitusjohtaja Aki Korhosen mukaan siirtymä Virve 2:een kestää ainakin 2028 vuoteen saakka.

Tekoäly on valloittanut kahvipöytäkeskustelut. Keskusteluista voimme kiittää ChatGPT:n kaltaisia tekoälyjä, jotka loistavat kyvyllään laatia tekstejä – niin pätevästi kirjoitettuja artikkeleita kuin toimivaa koodiakin, kirjoittaa Lenovolla globaalin monimuotoisuustoimiston johtajana työskentelevä Ada Lopez.

Verkon viipaloinnin avulla voidaan tuoda uusia ominaisuuksia 5G-verkkoja käyttäville tahoille sekä tarjota eritasoista palvelulaatua eri sovelluksille. Tämä edellyttää uudenlaista lähestymistapaa verkon ja laitteiden palvelutason testaamiseen. Tähän vaaditaan aivan uusia testausmenetelmiä laitteiden ja sovellusten yhteensopivuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.

Suomen suurin ICT-tukkuri ALSO on tutkinut suomalaisten työssäkäyvien näkemyksiä vapauteen valita oma työkoneensa. Yksi tuloksista on mielenkiintoinen: vain 6 prosentilla on työkoneena Mac-tietokone, vaikka selvästi useampi haluaisi sellaisen.

Viavi Solutions on julkistanut jo seitsemännen 5G-verkkojen tilaa luotaavan raporttinsa. Sen perusteella 5G on ylittänyt tärkeän virstanpylvään, sillä maailmassa on nyt 5G-verkkoja 2497 kaupungissa 92 eri maassa.