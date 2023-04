Ilmoittaudu ECF23-konferenssiin - kävijöiden kesken arvotaan OnePlus 10T

ETN järjestää sulautetun tekniikan ammattitapahtuman tiistaina toukokuun 16. päivä Dipolissa Otaniemessä. Nyt on aika ilmoittautua mukaan. Ohjelma täydentää kovaa vauhtia.

Entiseen tapaan ECF on kävijöille ilmainen. Tapahtumassa tarjotaan lounas ja lisäksi päivän lopuksi kävijöiden kesken arvotaan huippuhieno OnePlus 10T -älypuhelin. Kyse on erikoismallista, jossa on yksi markkinoiden nopeimpia lataustekniikoita.

ECF23:n ohjelmaa täydennetään jatkuvasti osoitteessa www.embeddedconference.fi. Luvassa on keynote-puheita, teknisiä esityksiä sekä näytteilleasettajien tietoiskuja.

Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu mukaan päivittämään tietosi TÄÄLLÄ.