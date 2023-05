EU varoittaa Applea rajoittamasta USBC-kaapelien lataustehoa

EU hyväksyi viime vuonna lain, joka edellyttää, että kaikki ladattavat laitteet on varustettava USBC-portilla. Apple on tuomassa uuden liittimen iPhone-puhelimiinsa tänä vuonna, mutta yhtiön on arveltu rajoittavan muiden valmistajien kaapelien toimintaa puhelimiensa kanssa.

Tämä tietenkin rikkoo ainakin EU-direktiivin henkeä vastaan. Mikäli vain Applen sertifioimat USBC-kaapelit lataavat iPhone-puhelimia täydellä teholla, uuden iPhonen ostajat ostavat myös Applen uuden kaapelin. Ja tarkoituksena oli ennen kaikkea vähentää syntyvän SER-romun määrää.

Appella on laitteissaan tunnistinsiruja, jotka validoivat liitetyn kaapelin. Näin muiden valmistajien - tai oikeastaan sellaisten, joilta Applen MFi-sertifiointi puuttuu - kaapelin latausteho voitaisiin rajoittaa alhaisemmaksi, kuin mitä standardi sallii.

Euroopan komission jäsen Thierry Breton on lähettänyt Applelle kirjeen, jossa varoitetaan, ettei USBC-kaapeleiden toimivuuden rajoittaminen ole sallittua. Saksalaisen Die Zeit -lehden mukaan tämä voisi pahimmillaan estää iPhonen myymisen EU:n alueella, kun direktiivi tulee lopullisesti voimaan vuoden 2024 lopussa.

Koska Applella on vuoden 2024 loppuun asti aikaa noudattaa lakia, yhtiö voi rajoittaa muiden kaapelien toimintaa tänä vuonna markkinoille tulevissa iPhone 15 -puhelimissa. Myös syyskuussa 2024 markkinoille tulevat iPhone 16 -mallit olisivat markkinoilla ennen lain voimaantuloa.

EU aikoo julkaista oppaan varmistaakseen lainsäädännön "yhtenäisen tulkinnan" vielä alkavan kesän aikana. Apple ei ole virallisesti kommentoinut mitään aikomuksia rajoittaa USBC-lataamisen tehoa.