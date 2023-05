Otaniemessä päämajaansa pitävä Xiphera kehittää salauslohkoja, joilla voidaan toteuttaa jopa kvanttiturvallinen salaus niin ASIC- kuin FPGA-piireille. Nyt yhtiö kertoo liittyneensä Microchipin kumppaniverkostoon.

Komponenttien jakeluyritykset myivät tammi-maaliskuussa puolijohdekomponentteja yhteensä 5,9 miljardilla eurolla. Summa on 15,2 prosenttia vuodentakaista suurempi. DMSS-järjestö arvioi, että komponenttipula on hellittämässä ja ennustettu markkinoiden hidastuminen jää lyhyeksi.

Bluetooth on ehdottomasti suosituin tekniikka siirtää ääntä langattomasti musiikkia kuulokkeisiin. Nyt tekniikkaan hallinnoissa Bluetooth Special Interest Group on vahvistanut. että se haluaa nostaa protokollan kaistanleveyden nykyisestä noin 4 megabitistä kuuteen, jopa kahdeksaan.

Avnet-konserniin kuuluva suunnittelijoiden element14-yhteisö järjestää yhdessä AMD:n kanssa verkkoseminaarin konenäöstä. Webinaarissa rakennetaan robotiikkasovellus Kria KR260 Robotics Start Kitin avulla. Webinaari järjestetään 18. toukokuuta illalla ko 20 Suomen aikaa.

Pickering Interfaces tunnetaan PXI-pohjaisista testauskorteistaan ja simulaattoreistaan. Nyt yhtiö vahvistaa suomalaisten asiakkaidensa palvelua, kun Suomen alueesta vastaavaksi myyntipäälliköksi on nimitetty Kaj Uusitalo.

Vuonna 2008 ensimmäisen kerran järjestetty startup- ja sijoittajatapahtuma Slush aloittaa lipunmyyntinsä ensi viikon keskiviikkona. Slush 2023 tuo Helsinkiin 5 000 startup-yrittäjää ja -operaattoria, 3 000 sijoittajaa sekä yli tuhat miljardia euroa kasvupääomaa, hehkuttaa järjestäjä.

Langaton lataus on jo arkipäivää erityisesti lippulaivaälypuhelimissa, mutta monissa muissa kodin tai teollisuuden laitteissa se on vielä harvinaista. Infineon aikoo muuttaa tämän uudella lähetinpiirillään, joka tuo 50 watin langattoman latauksen teollisuussovelluksiin, terveydenhuollon laitteisiin, robotteihin, drooneihin, pölynimureihin, sähkötyökaluihin ja telakointiasemiin.

Python on viime vuosina noussut suosituimmaksi kieleksi kehittäjien keskuudessa. Tähän on monia syitä, kuten syntaksin yksinkertaisuus ja joustavuus. Mutta kieli on tunnetusti hidas: yksinkertaisissakin laskentaprojekteissa kymmeniä, jopa satoja kertoja C:tä hitaampaa. Tätä eroa halutaan nyt pienemmäksi.

EU hyväksyi viime vuonna lain, joka edellyttää, että kaikki ladattavat laitteet on varustettava USBC-portilla. Apple on tuomassa uuden liittimen iPhone-puhelimiinsa tänä vuonna, mutta yhtiön on arveltu rajoittavan muiden valmistajien kaapelien toimintaa puhelimiensa kanssa.

Tietoturvayritys Fortinet on julkaissut uuden Global Ransomware Research Report -selvityksensä. Kiristysohjelmahyökkäysten uhka on edelleen koholla maailmanlaajuisesti. Peräti puolet kyselyyn

Yhdelle piirilevylle rakennetut tietokoneet ovat kätevä ratkaisu monimutkaisissa projekteissa. Ne ovat kätevä alusta niin oppilaille, opiskelijoille ja harrastajille kuin ammattilaisillekin. TME myy nyt BananaPi-korttitietokoneita.

JATO Dynamicsin tietojen mukaan vuonna 2022 rekisteröitiin maailmanlaajuisesti 79,4 miljoonaa uutta ajoneuvoa, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myynnin tiellä oli ennen kaikkea pula komponenteista. Kymmenen suosituimman automallin joukkoon ylsi peräti kaksi Teslaa.

Teknologiateollisuus raportoi tänään, että kysyntä on jatkanut heikkenemistään, mutta tilauskannat ovat vielä säilyneet hyvällä tasolla. Tuotannon kasvu on pysähtynyt Suomen koko valmistavassa teollisuudessa ja tuotantomäärät kääntyneet laskuun. Elektroniikkateollisuuteen ennustetaan liikevaihdon kasvua.

Nykyautoissa vika ilmenee usein vain valon syttymisenä kojelaudassa. Vian paikantaminen edellyttää yleensä huoltoon viemistä ja vikakoodien lukua. Nyt tähän OBD-vikadiagnostiikkaan on tulossa uusi standardi.

DNA on kertonut ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslukujaan. Liikevaihto kasvoi 253 miljoonaan euroon, jokaista mobiiliverkon käyttäjä operaattori laskuttaa 17,70 euroa kuukaudessa ja liittymien määrässä DNA nousi Suomen kakkospaikalle ohi Telian.

IEEE vasta viimeistelee uutta seitsemännen sukupolven Wi-Fi-standardia, mutta piirien valmistus voi alkaa. Tätä tukemaan mittauslaitevalmistaja Anritsu ja MediaTek ovat onnistuneesti varmentaneet, että taiwanilaisyrityksen Filogic-piirisarja toimii tulevissa IEEE802.11be-verkoissa.

Trend Micro kertoo, että kansainvälisten organisaatioiden kyberriskit ovat vähentyneet ja globaali CRI-uhkaindeksi on laskenut ensimmäistä kertaa kohonneet-tasosta pykälän alaspäin, kohtalaiseen. Samalla organisaatioita kuitenkin varoitetaan sisäpiiriläisten ja myyrien muodostamasta uhasta.

Nokia kertoo kutsuvansa koko henkilöstönsä Suomessa muutosneuvotteluihin, joiden arvioidaan johtavan korkeintaan 208 työpaikan vähennykseen. Suunnitelmat koskevat kaikkia Nokian toimipaikkoja Suomessa, mutta muun muassa järjestelmäpiirien (SoC) tuotekehitys ja Oulun tehdas eivät ole muutosneuvotteluiden piirissä.

Englantilainen VyperCore kertoo kehittäneensä mikroprosessoreihin muistinhallintatekniikan, joka nopeuttaa yleiskäyttöisiä laskentatyökuormia jopa 10 kertaa aiempaa nopeammaksi. Lisäksi temppu onnistuu ilman, että prosessorin alkuperäistä koodia tarvitsee muuttaa.

OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman kertoi Wired-lehden haastattelussa, että GPT-4:n kouluttaminen maksoi yli sata miljoonaa dollaria. Tämä nostaa väistämättä esiin kysymyksen tekoälyn tasapuolisuudesta. Onko vain kaikkein rikkaimmilla yrityksillä varaa kehittää omia LMM-mallejaan.