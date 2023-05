Suomessa sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla valmistettu Suunto Vertical tulee myyntiin ensi viikon tiistaina. Kellon titaaniversion erikoisuus on aurinkoa hyödyntävä latausominaisuus, joka tarjoaa vähintään 30 prosenttia lisävirtaa aurinkoisina päivinä.

Uusin tehoelektroniikka on esillä tänään Nürnbergissä avautuvassa PCIM Europe -tapahtumassa. Messuilla markkinoiden nopeimpien kännykkälaturien piireistä tunnettu Navitas Semiconductor esittelee uuden SiC-pohjaisen tuoteperheen, joka laajentaa sen valikoimaa suurempiin jännitteisiin ja tehoihin.

Tietoturvayhtiö Trend Micron uusi raportti tarjoaa yhteenvedon viime vuoden sähköpostiuhista. Vuonna 2022 skannatuista yli 79 miljardista sähköpostista yli 39 miljoonaa luokiteltiin erittäin vaarallisiksi ja estettiin Trend Micron asiakkailta. Ennestään tuntemattomien haittaohjelmaliitteiden määrä kasvoi merkittävästi (46 prosentilla) vuoteen 2021 verrattuna. Yhteensä niitä havaittiin kokonaiset 3,8 miljoonaa.

Kuuluisa Tiobe-indeksi mittaa ohjelmointikielten suosiota ja parin viime vuoden aikana Python on ohittanut selkeästi C:n suosituimpien listalla. Pythonin asema vaikuttaa nyt erittäin vakaalta ja siihen on syynä ennen kaikkea generatiivisen tekoälyn valtaisa menestys.

Litiumakut ovat keskeinen osa jokapäiväistä elämäämme, mutta edelleen akkujen kemiassa on ollut vaiheita, joita ei ole täysin tunnettu. Nyt Karlsruhen teknologiainstituutin (KIT) tutkijat havaitsivat simulaatioissaan yhden prosessiin salaisuudet.

Vodafone on esitellyt 5G-protoverkkoa, joka perustuu luottokorttikokoiseen Raspberry Pi -korttitietokoneeseen. Tämä luokassaan ensimmäinen konsepti antaa pienyrityksille ja kotitalouksille mahdollisuuden laajentaa 5G-peittoaluetta ja lisätä kapasiteettia tarpeidensa mukaan sekä saada oma, edullinen ja kannettava yksityinen 5G-matkapuhelinverkko.

Yhä useampi sovellus kaipaa tuekseen liikeanturin tuottamaa dataa, mutta sitä hyödyntävän järjestelmän ohjelmointi voi olla työläs prosessi. STMicroelectonics helpottaa prosessia uusilla työkaluillaan, joilla anturien tuottaman datan prosessointi voidaan ohjelmointi tutusti C-kielellä.

DRAM-muisteja on hyvin vaikea skaalata 16 gigabittiä suuremmaksi. NEO Semiconductor katsoo, että ainoa keino saada DRAM-piireistä tiheämpiä on tehdä niistä kolmiulotteisia. Yhtiön kehittämä 3D X-DRAM on maailman ensimmäinen 3D NAND -tyyppinen DRAM-soluryhmä, joka on suunnattu ratkaisemaan DRAMin kapasiteetin pullonkaula.

Otaniemessä päämajaansa pitävä Xiphera kehittää salauslohkoja, joilla voidaan toteuttaa jopa kvanttiturvallinen salaus niin ASIC- kuin FPGA-piireille. Nyt yhtiö kertoo liittyneensä Microchipin kumppaniverkostoon.

Komponenttien jakeluyritykset myivät tammi-maaliskuussa puolijohdekomponentteja yhteensä 5,9 miljardilla eurolla. Summa on 15,2 prosenttia vuodentakaista suurempi. DMSS-järjestö arvioi, että komponenttipula on hellittämässä ja ennustettu markkinoiden hidastuminen jää lyhyeksi.

Bluetooth on ehdottomasti suosituin tekniikka siirtää ääntä langattomasti musiikkia kuulokkeisiin. Nyt tekniikkaan hallinnoissa Bluetooth Special Interest Group on vahvistanut. että se haluaa nostaa protokollan kaistanleveyden nykyisestä noin 4 megabitistä kuuteen, jopa kahdeksaan.

Avnet-konserniin kuuluva suunnittelijoiden element14-yhteisö järjestää yhdessä AMD:n kanssa verkkoseminaarin konenäöstä. Webinaarissa rakennetaan robotiikkasovellus Kria KR260 Robotics Start Kitin avulla. Webinaari järjestetään 18. toukokuuta illalla ko 20 Suomen aikaa.

Pickering Interfaces tunnetaan PXI-pohjaisista testauskorteistaan ja simulaattoreistaan. Nyt yhtiö vahvistaa suomalaisten asiakkaidensa palvelua, kun Suomen alueesta vastaavaksi myyntipäälliköksi on nimitetty Kaj Uusitalo.

Vuonna 2008 ensimmäisen kerran järjestetty startup- ja sijoittajatapahtuma Slush aloittaa lipunmyyntinsä ensi viikon keskiviikkona. Slush 2023 tuo Helsinkiin 5 000 startup-yrittäjää ja -operaattoria, 3 000 sijoittajaa sekä yli tuhat miljardia euroa kasvupääomaa, hehkuttaa järjestäjä.

Langaton lataus on jo arkipäivää erityisesti lippulaivaälypuhelimissa, mutta monissa muissa kodin tai teollisuuden laitteissa se on vielä harvinaista. Infineon aikoo muuttaa tämän uudella lähetinpiirillään, joka tuo 50 watin langattoman latauksen teollisuussovelluksiin, terveydenhuollon laitteisiin, robotteihin, drooneihin, pölynimureihin, sähkötyökaluihin ja telakointiasemiin.

Python on viime vuosina noussut suosituimmaksi kieleksi kehittäjien keskuudessa. Tähän on monia syitä, kuten syntaksin yksinkertaisuus ja joustavuus. Mutta kieli on tunnetusti hidas: yksinkertaisissakin laskentaprojekteissa kymmeniä, jopa satoja kertoja C:tä hitaampaa. Tätä eroa halutaan nyt pienemmäksi.

EU hyväksyi viime vuonna lain, joka edellyttää, että kaikki ladattavat laitteet on varustettava USBC-portilla. Apple on tuomassa uuden liittimen iPhone-puhelimiinsa tänä vuonna, mutta yhtiön on arveltu rajoittavan muiden valmistajien kaapelien toimintaa puhelimiensa kanssa.

Tietoturvayritys Fortinet on julkaissut uuden Global Ransomware Research Report -selvityksensä. Kiristysohjelmahyökkäysten uhka on edelleen koholla maailmanlaajuisesti. Peräti puolet kyselyyn

Yhdelle piirilevylle rakennetut tietokoneet ovat kätevä ratkaisu monimutkaisissa projekteissa. Ne ovat kätevä alusta niin oppilaille, opiskelijoille ja harrastajille kuin ammattilaisillekin. TME myy nyt BananaPi-korttitietokoneita.

JATO Dynamicsin tietojen mukaan vuonna 2022 rekisteröitiin maailmanlaajuisesti 79,4 miljoonaa uutta ajoneuvoa, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Myynnin tiellä oli ennen kaikkea pula komponenteista. Kymmenen suosituimman automallin joukkoon ylsi peräti kaksi Teslaa.