Huawei näyttää taas, miksi sen puhelimia on ikävä

Huawei on esitellyt kokoelman uusia huippulaitteita Euroopan markkinoille. Saksan Münchenissä järjestetyssä julkistustilaisuudessa esiteltiin esimerkiksi P60 Pro -lippulaivapuhelin. Sen kamera muistuttaa ikävästi, millaisia kamerakännyköitä kiinalaisvalmistaja tekee.

Laitteessa on 6,67-tuumainen 120 kertaa sekunnissa virkistyvä näyttö, joka erottelee 2700 x 1220 pikseliä. Prosessori on tehokas Qualcommin Snapdragon 8+ Gen 1 -piirisarja, joka ei ole ihan uusinta uutta, mutta riittävän tehokas. Pakotteiden takia puhelin kuitenkin toimii vain 4G-verkoissa.

Laitteen todellinen sydän on kolmoiskamera, joka on kirjannut DxOMark-testissä tuloksen 156 pistettä. Tämä on kaikkien aikojen kovin noteeraus sivustolla. Tulos perustuu 48 megapikselin pääkennoon, 13 megapikselin ultralaajakuvakennoon ja 48 megapikselin telekameraan.

DxOMark-tulos osoittaa, että Huawei on edelleen markkinoiden kärkeä kuvadatan prosessoinnissa. Se, että sen laitteet ovat käytännössä poistuneet länsimarkkinoilta, ei ole kuluttajienkaan kannalta hyvä asia. Takavuosina Huawei oli se, joka pakotti muut valmistajat kehittämään puhelimiensa kameroita.

Google-palvelujen puuttuminen tekee laitteista enemmän tai vähemmän raajarikkoja. Huawein oma AppGallery-sovelluskauppa toki laajenee koko ajan ja sillä on jo 580 miljoonaa aktiivista käyttäjää, mutta se ei yksinkertaisesti riitä.

Huawei myy P60 Pro -mallia kahtena versiona. 8+128 gigatavun muistilla hinta on 1199 euroa. 12+256 gigatavun versiosta joutuu maksamaan jo 1399 euroa. Ilman Google-palveluja yhtälö on mahdoton ja se on sääli.

Münchenissä HUawei esitteli myös uuden taivuteltavan Mate X3 -puhelimen (hinta 12 + 512 gigatavun muistlla 2199 euroa) sekä Watch 4 -sarjan älykellot.