DNA tiedotti maaliskuussa, että kupariverkon, eli ns. lankapuhelinverkon purkaminen Itä-Suomessa alkaa loka–marraskuussa 2023. Nyt operaattori ilmoittaa, että purkamisaikataulua on Kuopion osalta aikaistettu. Lankapuhelut päättyvät Kuopiossa jo marraskuun 2023 lopussa.

Elon Muskin Tesla on tähän asti ollut suvereeni sähköautomarkkinoiden hallitsija. Viime vuonna se sai jopa kaksi mallia Euroopan kymmenen myydyimmän listalle. Sähköautojen markkinajohtajan paikkansa se kuitenkin menetti jo viime vuonna kiinalaiselle BYD:lle.

Valotutka eli lidar on tärkeä komponentti, kun autosta halutaan turvallisempi tai jopa itsenäisesti ajava robotti. Suomalainen Canatu on nyt ryhtynyt yhteistyöhön Webaston kanssa. Yritysten ratkaisu mahdollistaa lidarin asentamisen ajoneuvon kattoon.

Tammi-maaliskuussa maailmassa myytiin 31,7 miljoonaa tablettitietokonetta. Luku on pienin pandemian alun jälkeen ja lähes viidenneksen pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tämä ei haittaa Googlea, joka esitteli eilen uuden tablettinsa. Google uskoo, että kolmas kerta sanoo toden.

Huawei on esitellyt kokoelman uusia huippulaitteita Euroopan markkinoille. Saksan Münchenissä järjestetyssä julkistustilaisuudessa esiteltiin esimerkiksi P60 Pro -lippulaivapuhelin. Sen kamera muistuttaa ikävästi, millaisia kamerakännyköitä kiinalaisvalmistaja tekee.

Kun puhutaan mikroprosessoreista, monella tulee mieleen Intelin tai AMD:n suuret PC-prosessorit. 90 prosenttia mikroprosessoreista on kuitenkin pieniä ohjainpiirejä. Ja niiden joukossa on jopa 4 x 4 millimetrin koteloon pakattu 32-bittinen prosessori, kuten Renesasin RA4E2-sarja osoittaa.

Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n takavuosien esityksissä 5G:n piti tuoda ihanteellisissa oloissa jopa 20 gigabitin mobiilit datayhteydet. Ooklan uusimpien lukujen mukaan 5G-datanopeudet kuitenkin hidastivat viime vuonna. Mitä on tapahtumassa?

Korealaistutkijat ovat onnistuneet kehittämään sähköautojen akuston anodimateriaalin, jonka avulla auton ajomatka kasvaa 10-kertaiseksi. Asialla ovat Sogangin yliopiston POSTECH-tutkimuskeskukset tutkijat.

Euroopan Unioni yrittää kehittää lainsäädäntöä pitääkseen tekoälyn jollakin tavalla aisoissa. Tulevan AI Act -lainsäädännön kehityksen kanssa on kiire. CharGPT:n rynnistys markkinoille on saanut myös EU:n varpailleen.

Jos sähköauton latauksessa tapahtuu jokin odottamaton vika, järjestelmään saattaa ehtiä kymmenien kiloampeerien ylikuorma. PCIM Europessa Microchip Technology esittelee SiC- eli piikarbidipohjaista ratkaisua, joka pystyy havaitsemaan ja katkaisemaan vikavirrat mikrosekunneissa, 100–500 kertaa nopeammin kuin perinteiset mekaaniset lähestymistavat.

Suomessa sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla valmistettu Suunto Vertical tulee myyntiin ensi viikon tiistaina. Kellon titaaniversion erikoisuus on aurinkoa hyödyntävä latausominaisuus, joka tarjoaa vähintään 30 prosenttia lisävirtaa aurinkoisina päivinä.

Uusin tehoelektroniikka on esillä tänään Nürnbergissä avautuvassa PCIM Europe -tapahtumassa. Messuilla markkinoiden nopeimpien kännykkälaturien piireistä tunnettu Navitas Semiconductor esittelee uuden SiC-pohjaisen tuoteperheen, joka laajentaa sen valikoimaa suurempiin jännitteisiin ja tehoihin.

Tietoturvayhtiö Trend Micron uusi raportti tarjoaa yhteenvedon viime vuoden sähköpostiuhista. Vuonna 2022 skannatuista yli 79 miljardista sähköpostista yli 39 miljoonaa luokiteltiin erittäin vaarallisiksi ja estettiin Trend Micron asiakkailta. Ennestään tuntemattomien haittaohjelmaliitteiden määrä kasvoi merkittävästi (46 prosentilla) vuoteen 2021 verrattuna. Yhteensä niitä havaittiin kokonaiset 3,8 miljoonaa.

Kuuluisa Tiobe-indeksi mittaa ohjelmointikielten suosiota ja parin viime vuoden aikana Python on ohittanut selkeästi C:n suosituimpien listalla. Pythonin asema vaikuttaa nyt erittäin vakaalta ja siihen on syynä ennen kaikkea generatiivisen tekoälyn valtaisa menestys.

Litiumakut ovat keskeinen osa jokapäiväistä elämäämme, mutta edelleen akkujen kemiassa on ollut vaiheita, joita ei ole täysin tunnettu. Nyt Karlsruhen teknologiainstituutin (KIT) tutkijat havaitsivat simulaatioissaan yhden prosessiin salaisuudet.

Vodafone on esitellyt 5G-protoverkkoa, joka perustuu luottokorttikokoiseen Raspberry Pi -korttitietokoneeseen. Tämä luokassaan ensimmäinen konsepti antaa pienyrityksille ja kotitalouksille mahdollisuuden laajentaa 5G-peittoaluetta ja lisätä kapasiteettia tarpeidensa mukaan sekä saada oma, edullinen ja kannettava yksityinen 5G-matkapuhelinverkko.

Yhä useampi sovellus kaipaa tuekseen liikeanturin tuottamaa dataa, mutta sitä hyödyntävän järjestelmän ohjelmointi voi olla työläs prosessi. STMicroelectonics helpottaa prosessia uusilla työkaluillaan, joilla anturien tuottaman datan prosessointi voidaan ohjelmointi tutusti C-kielellä.

DRAM-muisteja on hyvin vaikea skaalata 16 gigabittiä suuremmaksi. NEO Semiconductor katsoo, että ainoa keino saada DRAM-piireistä tiheämpiä on tehdä niistä kolmiulotteisia. Yhtiön kehittämä 3D X-DRAM on maailman ensimmäinen 3D NAND -tyyppinen DRAM-soluryhmä, joka on suunnattu ratkaisemaan DRAMin kapasiteetin pullonkaula.

Otaniemessä päämajaansa pitävä Xiphera kehittää salauslohkoja, joilla voidaan toteuttaa jopa kvanttiturvallinen salaus niin ASIC- kuin FPGA-piireille. Nyt yhtiö kertoo liittyneensä Microchipin kumppaniverkostoon.

Komponenttien jakeluyritykset myivät tammi-maaliskuussa puolijohdekomponentteja yhteensä 5,9 miljardilla eurolla. Summa on 15,2 prosenttia vuodentakaista suurempi. DMSS-järjestö arvioi, että komponenttipula on hellittämässä ja ennustettu markkinoiden hidastuminen jää lyhyeksi.