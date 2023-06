Sovellusten tietoturvaratkaisuja kehittävä Indusface on listannut Euroopan maat paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten turvallisia ne ovat liiketoiminnan kannalta. Suomi nousi vertailun kärkeen yhdessä Belgian kanssa kaikkein korkeimmilla pisteillä.

Bluetooth LE Audio voi muuttaa audiokokemuksemme perusteellisesti. Sen avulla voidaan toteuttaa ”hiljainen disko" ja ylipäätään laadullisesti parempi langaton äänentoisto. Jatkokehityksen ansiosta audiomaailmaan odotetaan useita uusia käyttötapauksia ja tuotteita.

Kryptografinen salaustodennus on alkanut yleistyä erilaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lisävarusteissa ja kertakäyttöisissä tuotteissa. Helpoimmillaan todennus voidaan toteuttaa jopa ilman piirilevyä kaksinastaisella mikropiirillä, joka kerää tarvitsemansa toimintatehon SWI-liitännästä sisäiseen kondensaattoriinsa.

Operaattorit ovat luopumassa 3G-verkoistaan ja hyödyntämässä taajuuksia modernimpiin yhteyksiin. DNA sulkee 3G-verkkonsa kokonaan lokakuun 2023 ja tammikuun 2024 välillä. Hyvinkäällä 3G-verkko suljettiin onnistuneesti jo toukokuussa 2023.

EU-komissio on julkistanut päivitetyn raportin niin sanotusta 5G-työkalupakistaan, joka käytetään arvioimaan jäsenmaiden operaattorien verkoissa käytettyjä laitetoimittajia. Huawein ja ZTE:n kannalta komission arvio on tyly: niiden laitteet muodostavat huomattavasti muiden. valmistajien laitteita suuremman riskin.

Yksi kvanttilaskennan mittareita on ollut todistaa, että kvanttitietokone pystyy ylittämään klassisen supertietokoneen laskentakyvyn. Nyt IBM on todistanut tämän 127 kubitin prosessoriin perustuvalla kvanttikoneellaan.

Komponenttivalmistajat kehittävät jatkuvasti yhä parempia ja tarkempia siruja, joilla voidaan parantaa autojen kuljettajaa avustavia eli ns. ADAS-laitteita. Uusi onsemin kehittämä kuva-anturien Hyperlux-perhe näyttää suuntaa tulevaisuuden ADAS-kameroille.

Saksalaisen SEGGERin Arm-prosessorien Embedded Studio -työkaluihin on lisätty STOP-teknologia, joka estää pinon ylivuodot luotettavasti. Kun STOP on käytössä, kääntäjä lisää kutsun pinon rajoituksen tarkistusrutiiniin aina tarvittaessa.

STM32MP13 on STMicroelectronicsin kustannustehokkain teollisuustason mikroprosessori. Cortex-A7-ytimrllä varustettu piiri yltää gigahertsin kellotaajuuteen, vaikka maksaa vain alle neljä dollaria.

427 miljoonaa kappaletta. Niin monta moduulia myytiin kännykkäverkkoihin siirtämään IoT-dataa viime vuonna. Määrä oli yhtä suuri kuin vuotta aiemmin, mutta laitekaupan arvo kasvoi 12 prosenttia eli 5,9 miljardiin dollariin, kertoo Berg Insight tuoreessa analyysissään. Uusi RedCap-standardi alkaa tehdä tuloaan mobiiliverkkojen IoT-yhteyksiin.

Perovskiitit ovat puolijohtavien materiaalien luokka, jolla on kiehtovia elektronisia ja optoelektronisia ominaisuuksia. Nyt kiinalaisen Nanjingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet kahdesta perovskiittikennosta rakennetun aurinkokennon, jonka hyötysuhde on lähes 30 prosenttia.

Intel on esitellyt oman kvanttiprosessorinsa, jota se tarjoaa tutkimuslaboratorioiden käyttöön. Prosessorin nimi on Tunnel Falls ja se sisältää 12 kubittia. Toisin kuin muissa, tähän asti markkinoille tulleissa kvanttiprosessoreissa Intelin kubitit valmistetaan piistä.

Saksalainen congatec on esitellyt ensimmäiset COM-HPC Mini -määrittelyn mukaiset moduulit. Jotta laitevalmistajat voivat ketterästi optimoida ja laajentaa ratkaisujen tarjontaansa, on congatecin valikoimassa moduulien lisäksi edustettuna kokonainen COM-HPC-ekosysteemi, jonka avulla suunnittelijoiden on mahdollista kehittää erittäin kompakteja ja suorituskykyisiä järjestelmiä tuotteiksi, jotka mahtuvat hyvin pieneen tilaan.

Microchip on tuonut markkinoille uusia teollisuustason yhden parikaapelin Ethernet -laitteita, jotka toteuttavat 10BASE-T1S- ja 100BASE-T1-yhteyksien fyysisen kerroksen. Nämä tuotteet tuovat Ethernetin teollisuuden verkkojen reunalle asti.

Puolitoista vuotta sitten PCI-SIG -järjestö sai valmiiksi PCIe-väylän 6.0-standardin, jota ei toistaiseksi ole markkinoilla tuotteissa nähty. Pian näin kuitenkin on ja mittauslaitetalo Keysight Technologies avittaa laitteita suunnittelevia yrityksiä tuomalla niiden käyttöön markkinoiden ensimmäisen uutta väylän tukevan protokollan validointiratkaisun.

Miltä kuulostaisi, jos saisit oman juuri sinulle dedikoidun siivun 5G-verkon kapasiteetista? Nokia on nyt testannut tekniikkaa, jonka avulla tulevien Android 14 -laitteiden käyttäjät voivat ostaa ja aktivoida operaattorinsa kapasiteetista käyttöönsä oman, itselle varatun viipaleen.

Turkkilainen satelliittiteknologian startup-yritys Hello Space on kehittänyt maailman pienimmän satelliitin. Pocketqube on kooltaan vain 5 x 5 x 5 senttimetriä ja se on nyt laukaista avaruuteen SpaceX:llä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on julkaissut yhteiset suositukset tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluissa. Suositukset koskevat erityisesti tekoälyn hyödyntämistä koulutuksessa. Suositusten valmistelusta ovat vastanneet ammattikorkeakoulujen koulutuksen vararehtorit.

Suuret kielimallit (LLM, large language models) ovat tekoälyjärjestelmiä, jotka pystyvät käsittelemään ja tuottamaan ihmisen kaltaista kieltä. Niitä on kehuttu läpimurron luonnollisen kielen käsittelyn alalla, ja niitä on käytetty erilaisissa sovelluksissa, kuten kielenkäännöksissä, chatboteissa ja sisällön luomisessa. LLM-malleihin liittyy kuitenkin myös vaaroja, jotka meidän on oltava tietoisia.

Datakeskusyritys Equinixin tuore kysely osoittaa, että Suomessa ollaan laajasti kiinnostuneita tekoälyn luomista mahdollisuuksista. - Useiden organisaatioiden digitaalinen infrastruktuuri ei pysty vielä tukemaan tekoälyä riittävällä tasolla. Tekoälyn mahdollisuudet pitää ehdottomasti saada valjastettua käyttöön myös Suomessa, sanoo Equinix Suomen toimitusjohtaja Sami Holopainen.