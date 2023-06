IEEE on saanut valmiiksi Ethernet-standardin, joka tuo jopa 50 gigabitin optiset yhteydet ajoneuvoihin. Standardi on nimeltään IEEE 802.3cz-2023 ja sen fyysinen osa tukee nopeuksia 2,5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s ja enimmillään 50 gigabitin sekunnissa.

Juuri mikään tekniikassa ei ole puhuttanut ihmisiä viime syksystä lähtien niin paljon kuin generatiivinen tekoäly ja erityisesti OpenAI:n julkistama ChatGPT-botti. Kaikille kehitys ei ole tullut yllätyksenä. Kuten VMwaren Euroopan teknologiajohtaja Joe Baguleylle.

AMD on PC-prosessorien lisäksi maailman suurin FPGA-pohjaisten järjestelmäpiirien kehittäjä. Xilinxin perintöä jatkaen yhtiö on nyt esitellyt maailman suurimman FPGA-pohjaisen järjestelmäpiirin. Versal Premium VP102 -piiri kaksinkertaistaa käytössä olevien logiikkasolujen määrän 18,5 miljoonaan.

Arduino on yksi suosituimpia kehittäjien korttitietokoneita ja Uno yksi sen myydyimpiä malleja. Tähän asti valtaosa Arduino-korteista on perustunut 8-bittiseen mikro-ohjaimeen, mutta nyt Unosta on esitelty 32-bittinen R4 WiFi -versio.

Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä kaupallisia millimetrialueen 5G-verkkoja, vaikka kaikille kolmelle operaattorille taajuudet onkin jo myönnetty. Nyt Nokia on demonnut, että sen AirScale-radioilla voidaan ns. mmWave-aalloilla ulottaa yli 2 gigabitin linkki lähes 11 kilometrin päähän.

Nokia on esitellyt AirScale-tuoteperheeseen uusia ReefShark-piireihin perustuvia kantataajuuskortteja. Lisäksi yhtiö tuo operaattoreille verkonhallinnan ohjelmistot, joilla voidaan optimoida mobiiliverkkojen energiankulutusta tekoälyn avulla.

DECT NR+ on markkinoiden ensimmäinen globaali ratkaisu, joka täyttää 5G-verkkojen lupaukset massiivisista IoT-verkoista. Tekniikka perustuu tamperelaisen Wirepassin kehittämään tekniikkaan. Nyt Nordic Semiconductor on esitellyt kännykkäverkkojen IoT-järjestelmäpiirin, joka tukee myös DECT NR+ -toteutuksia.

Euroopan unioni hyväksyi vastikään uuden akkudirektiivin, jota ainakin älypuhelinten valmistajat ovat lukeneet suurennoslasin kanssa. Direktiivi nimittäin näyttää vaativan, että kuluttajan pitää pystyä helposti vaihtamaan laitteensa akku itse.

Kiinan tiedeakatemian eli CAS:n fysiikan instituutin tutkijat ovat tehneet uuden ennätyksen litiumakkujen energiatiheydessä. Uusi lukema kirjataan 711 wattituntia kiloa kohti. Tämä on kolminkertainen tiheys tämän hetken sähköautojen kuten Teslan akuston lukemiin verrattuna.

Kolme tekijää on otettava huomioon, jos haluat tuottaa enemmän liiketoiminta-arvoa testitiimisi kautta: tiedot, järjestelmät ja prosessit. Yritykset, jotka ymmärtävät nämä kolme tekijää oikein, voivat saavuttaa suuria voittoja ei vain validointitestiryhmissään, vaan myös alku- ja loppupään toiminnoissa, koska suunnitelmat toistetaan nopeammin ja toimitetaan tuotantoon massatuotantoa nopeammin.

Eilen aloittaneen hallituksen ohjelmasta löytyi tieto, että vuodesta 2004 asti jaetun Millennium-teknologiapalkinnon rahoitus lakkautetaan. Tekniikan Akatemia -säätiön hallitus kertoo nyt, että tämän vuoden palkinto jaetaan suunnitellusti. Rahoitus kerätään muista julkisista lähteistä tai yksityisiltä.

Kaikki meille tärkeät laitteet älypuhelimista lähtien täytyy synkronoida täsmällisesti, jotta ne toimivat odotetusti ja turvallisesti. Usein eri laitteet kuten mobiiliverkon tukiasemat saavat aikasignaalinsa satelliittiverkon välityksellä. Entä jos tämä signaali ei ole käytettävissä?

Wi-Fi on usein hyödyllinen radiotekniikka, jos on tarvetta suurelle kaistanleveydelle. Joskus tullaan toimeen vain yhden taajuuden 2,4 gigahertsin linkillä. Näitä kustannustehokkaita laitteita varten Nordic Semiconductor on esitellyt uuden Wi-Fi 6 -liitännäispiirin.

Moottorin tarkkuuden, moottorin ohjauksen ja moottorin suorituskyvyn parantamiseksi suunnittelijat voivat nyt käyttää induktiivisia asentoantureita, jotka tarjoavat uuden tason paikannustarkkuuden.

Lisääntynyt tietoisuus terveydestä on synnyttänyt kysyntää pienille, mutta erittäin tarkoille laitteille, joilla voidaan mitata erilaisia elintoimintoja ja terveysmerkkejä. Koronapandemia lisäsi useiden elintoimintojen, kuten lämpötilan, SpO2:n ja sykkeen seurantaan kykenevien laitteiden kysyntää sekä sairaaloissa että kodeissa.

Pohjoismaiden suurin sähköalan ammattitapahtuma Sähkö Valo Tele Av 2024 palaa tutulle paikalleen helmikuun alkuun. Se järjestetään Jyväskylän messukeskus Paviljongissa helmikuun 7.-9. päivinä 2024.

Sovellusten tietoturvaratkaisuja kehittävä Indusface on listannut Euroopan maat paremmuusjärjestykseen sen mukaan, miten turvallisia ne ovat liiketoiminnan kannalta. Suomi nousi vertailun kärkeen yhdessä Belgian kanssa kaikkein korkeimmilla pisteillä.

Bluetooth LE Audio voi muuttaa audiokokemuksemme perusteellisesti. Sen avulla voidaan toteuttaa ”hiljainen disko" ja ylipäätään laadullisesti parempi langaton äänentoisto. Jatkokehityksen ansiosta audiomaailmaan odotetaan useita uusia käyttötapauksia ja tuotteita.

Kryptografinen salaustodennus on alkanut yleistyä erilaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lisävarusteissa ja kertakäyttöisissä tuotteissa. Helpoimmillaan todennus voidaan toteuttaa jopa ilman piirilevyä kaksinastaisella mikropiirillä, joka kerää tarvitsemansa toimintatehon SWI-liitännästä sisäiseen kondensaattoriinsa.

Operaattorit ovat luopumassa 3G-verkoistaan ja hyödyntämässä taajuuksia modernimpiin yhteyksiin. DNA sulkee 3G-verkkonsa kokonaan lokakuun 2023 ja tammikuun 2024 välillä. Hyvinkäällä 3G-verkko suljettiin onnistuneesti jo toukokuussa 2023.