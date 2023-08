Check Pointin Mid-Year Security Report -tietoturvaraportin mukaan vanha ja uusi sekoittuvat kyberrikollisuudessa, kun tekoälystä ja USB-laitteista on yllättäen tullut rikoskumppaneita. Kiristysryhmät ovat tehostaneet toimintaansa hyödyntämällä yleisten ohjelmistojen haavoittuvuuksia, ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla 48 ransomware-ryhmää on murtautunut jo yli 2200 kohteeseen.

Oululainen Bittium aloittaa muutosneuvottelut, joilla pyritään hakemaan kannattavuutta. Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia tytäryhtiöitä Suomessa ja neuvottelujen piirissä on noin 600 työntekijää. Suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 80 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen.

Autojen valmistajat ovat nopeaa vauhtia siirtymässä ethernetiin ajoneuvojen datansiirrossa. Useimmissa tapauksissa gigabittien linkki on kuitenkin liikaa sekä suunnittelu- että kustannusmielessä. Siksi paremmin sopiva standardi on 10 megabitin 10BASE-T1S. Microchip on juuri esitellyt ensimmäiset standardia tukevat autoihin kvalifioidut piirinsä.

Vuonna 2001 Nokian tutkimuskeskus julkisti uuden radiotekniikan, jonka tarkoitus oli mahdollistaa erittäin vähävirtainen langaton tiedonsiirto matkapuhelimissa. Nykyään tämä tekniikka on todennäköisesti maailman käytetyin lyhyen kantaman radiotekniikka.

Silicon Labs tunnetaan IoT-piirien kärkiryhmään kuuluvana yrityksenä. Parhaillaan sillä on käynnissä järjestyksessään neljäs oma kehittäjäkonferenssi (Silicon Labs Works With Developers), jossa yhtiö esitteli uudet Amazonin Sidewalk-tekniikalle optimoidut järjestelmäpiirinsä.

Sulautetuista korttitietokoneistaan tunnettu Kontron on kehittänyt uuden Linux-pohjaisen SecureOS-käyttöjärjestelmän, joka tarjoaa tietoturvan ja tietosuojan IoT-ratkaisuille kriittisissä järjestelmissä. SecureOS suojaa IoT-ratkaisuja tunkeilijoilta, hakkereilta tai kolmansien osapuolien valvonnalta.

Jo mobiiliverkon linkissä halutaan kasvattaa datanopeutta, yleensä se tapahtuu leventämällä käytössä olevaa kaistaa yhdistämällä useita kantoaaltoja. Ericsson on nyt onnistunut liittämään yhteen kuusi kantoaaltoa ensimmäisessä 6CC-datapuhelussa (component carrier).

Kingston Digital Europe on lanseerannut uuden muistitikun, joka on tarkoitettu vastaamaan viranomaisten tiukkoihin turvallisuusvaatimuksiin. IronKey Keypad 200C tuo datan siirtelyyn FIPS 140-3 -standardin 3-tason sertifioidun suojauksen käyttöjärjestelmästä riippumatta.

Vanha tuttu SIM-kortti tulee ennen pitkää suurelta osin katoamaan. Kaleido Intelligencen mukaan tänä vuonna otetaan käyttöön noin 600 miljoonaa eSIM- tai iSIM-korttia ja määrä kasvaa yli 1,4 miljardiin vuonna 2028.

Applen iPhone-puhelimilla on pitkään ollut faninsa, mutta tähän asti yhtiö on aina keikkunut myydyimpien listalla sijalla kaksi tai kolme. Heinäkuussa iPhone kuitenkin oli ensimmäistä kertaa myydyin älypuhelin, ainakin Statcounterin tilastojen mukaan.

Yhdysvalloissa on tehty juridinen päätös, jolla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia kaikkeen tekoälyn hyödyntämiseen. Perjantaina alueoikeuden tuomari Beryl A. Howell päätti, ettei tekoälyn generoimaa taidetta voi suojata tekijänoikeudella. Howellin mukaan ihminen on aina keskeinen osa tekijänoikeusvaatimusta.

Langaton lataaminen alkaa yleistyä myös teollisuuskoneiden kuten mobiilirobottien kohdalla. Amerikkalainen Spark Connected ja Infineon Technologies ovat lanseeranneet kaupallisesti valmiin ratkaisun, jonka teho on jo 500 wattia. Alustan nimeksi on annettu Yeti.

San Franciscossa tehtiin kadulla sementtitöitä, kun autonominen auto päätti keskeyttää työt. Auto ajoi katutyön päälle ja juuttui sementtiin, kertovat New York Times ja SFgate.com. Tämä tapahtui vain pari päivää sen jälkeen, kun Kaliforniassa päätettiin laajentaa robottitaksien palveluita.

Komponenttikauppias Mouser on lisännyt valikoimiinsa Boschin tehokkaan BMM350-magnetometrin. Kyse on erittäin pienestä ja vähävirtaisesta 16-bittisestä 3-akselisesta magnetometristä, joka sopii erinomaisesti monenlaisiin kuluttajasovelluksiin, kuten virtuaali-, ja lisätyn todellisuuden sovelluksiin ja esimerkiksi sisänavigointiin.

Komponenttien verkkokaupan raskaaseen sarjaan kuuluva DigiKey on julkistanut kolmannen kauden City Digital -videosarjastaan. Nyt keskiössä on sähköistyvä ja verkkoturva autoilu. Analog Devicesin sponsoroima kolmen jakson sarja sukeltaa syvälle autotekniikan tulevaisuuteen.

Flash-piireihin perustuvat SSD-levyt ovat nopeasti yleistyneet läppärein ja monien muiden laitteiden massamuisteina. Mutta kuluttaako SSD todellakin vähemmän virtaa, mikä on ollut yksi niiden myyntiargumenteista perinteisiä HDD-levyä vastaan? Tallennuksen ohjelmistoratkaisuja kehittävä Scality otti asiasta selvää.

Jos pelaaja haluaa siirtää pikselinsä suuremmalle näytölle, väliin pitää asettaa joko HDMI- tai DisplayPort-kaapeli. Mutta kumpi on parempi? Edelleen harvinaisempi DisplayPort on suorituskyvyltään omaa luokkaansa.

Patenttiyhteisö Avanci, johon kuuluvat Ericsson, Nokia, Qualcomm, Interdigital, Huawei ja 53 muuta yritystä, on julkaissut hinnan ajoneuvon yhdistämisestä 5G:hen. Lisenssin saa 32 dollarilla eli hieman alle 30 eurolla. Jos tekee lisenssisopimuksen nopeasti, säästä 3 dollaria autoa kohti.

Tietoturvayhtiö Fortinetin mukaan Blck Basta -nimisen kiristyshaittaohjelmavariantin käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina ja se on hiljattain noussut yhdeksi yleisimmin käytetyistä kiristyshaittaohjelmien varianteista. Black Bastan suosiota lisää sen ennennäkemättömän helppo saatavuus, sillä ohjelma on ostettavissa valmiina palveluna (Ransomware-as-a-Service, RaaS).

Suomalainen malli maksaa vapaasta datasta kiinteää kuukausihintaa on johtanut siihen, että suomalaiset käyttävät lähes eniten mobiilidataa maailmassa. OECD:n viime vuoden tilastojen perusteella olimme maailman toiseksi ahkerimpia mobiililataajia. Latvia nousi tällä kertaa niukasti ohitse.