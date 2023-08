Flip 5 on hieno, mutta simpukoissa on ongelma

Taivuteltavia puhelimia on yritetty työntää markkinoille jo useamman vuoden ajan. Nyt syksyllä niissä tehdään uusi myyntiennätys. Samsungin Flip 5 vie taivuteltavia taas askeleen eteenpäin, mutta koko simpukkapuhelimen konseptissa on iso ongelma.

DSCC-tutkimuslaitoksen mukaan taivuteltavia puhelimia myydään heinä-syyskuussa 6,9 miljoonaa kappaletta. Samsung on selkeä ykkönen 72 prosentin markkinaosuudella ja sen malleista Flip on koko ajan ollut se myydympi. Tällä hetkellä lähes joka toinen myyty taivuteltava puhelin on nimenomaan Flip 5.

Testissä oli Suomessa myytävä 8 + 512 gigatavun muistilla varustettu malli, jota myydään 1369 euron hintaan. Kyse on siis ehdotonta premiumia. Tämä näkyy sekä raudassa että viimeistelyssä. Prosessori on Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri, ruutu virkistyy 120 kertaa sekunnissa ja 3700 milliampeeritunnin akku latautuu 25 watin teholla täyteen noin tunnissa ja vartissa.

Taivuteltavia laitteita on aina moitittu vajavaisista kameroista, mutta uuden polven Foldeissa ja Flipeissä ongelma on oikeastaan olematon. Suurimmalle osalle Flip 5:n 10 megapikselin pääkamera ja 10 megapikselin laajakulmakenno riittävät erinomaisesti. Samsungin ohjelmisto-osaaminen on kovaa tasoa ja pikseleistä saadaan irti useimmille riittävää laatua.

Isoin muutos edeltäjään Flip 5:ssa on etukannen näyttö, jonka koko on kasvanut 1,9 tuumasta 3,4 tuumaan. Tämä muuttaa koko puhelimen luonteen. Kun aiemmin suljettuna pikkuruutu oli luvalla sanoen lähinnä ilmoitusten vilkaisua varten, nyt ruudulla voidaan käyttää eri sovelluksia laajemmin. Tosin ensi alkuun Samsung promotoi vain widgettiä, jolla tietyt sovellukset toimivat myös pikkuruudulla. Samsungin omassa verkkokaupassa on tarjolla Good Lock -sovellus, jolla kaikki sovellukset taipuvat pikkunäytölle. Ratkaisu on toimiva ja tekee Flip 5:sta uudenlaisen laitteen. Toki toiminnallisuus voisi olla käytössä oletuksena.

Tähän sisältyy koko simpukkakonseptin ongelma, josta oikeastaan kukaan ei puhu. Jos laitevalmistajat tekevät paljon töitä saadakseen sovelluksen toimimaan myös pikkunäytöllä, kun laite on suljettuna - tämä pätee kaikkiin malleihin ja valmistajiin - mikä sen ison näytön rooli on? Mikä koko laitteen idea on? Näyttää siltä, että vuosien kokeilujen jälkeen taivuteltava hakee edelleen omaa paikkaansa.

Teknisesti taivuteltavien haaste on aina ollut saranmekanismi ja näyttöpaneelin kestäminen tuhansien taivuttelujen aikana. Flip 5:n sarana on joustava, joten edeltäjään verrattuna laite on saatu selvästi ohuemmaksi: 15,8 millimetristä 13,4 milliin. Sarana on lähes äänetön, mutta koska se on mekaaninen osa, siinä on havaittava ”klappi”. Ja avattuna näytössä näkyy saranan kohta. Tämä on väistämätöntä, mutta AMOLED-paneelin ansiosta saranan kohta ei häiritse millään tavalla.

Valmistajat ovat investoineet taivuteltavien kehitykseen valtavia summia rahaa. Tällä hetkellä niiden osuus kaikkien älypuhelimien myynnistä on edelleen parin-kolmen prosentin luokkaa. Yhtälö on varmasti vaikea myös valmistajien näkökulmasta ja aika pian investointien pitäisi alkaa tuottaa.