Komponenttien verkkokauppias Mouser Electronics ilmoittaa lisänneensä valkoimiinsa Würth Elektronikin 6-akselisen liikeanturin. WSEN-ISDS on 16-bittinen digitaalinen erittäin pienitehoinen ja korkean suorituskyvyn anturi, jossa on 3-akselinen kiihtyvyysanturi ja 3-akselinen gyroskooppi valittavissa olevilla mittausalueilla ja datanopeuksilla.

Apple on tunnetusti saanut prosessorinsa ensimmäisenä TSMC:n edistyneimpien prosessien linjoille, mutta nyt MediaTek ilmoittaa saaneensa Dimensity-järjestelmäpiirinsä läpi taiwanilaisvalmistajan 3 nanometrin prosessista. Volyymeissä MediaTek tuo ne tarjolle ensi vuonna.

Tulevien sähköautojen omistajille tulee hyviä uutisia TrendForce-tutkimuslaitokselta. Sähköautojen akkujen hinnat putosivat yli 10 prosenttia elokuussa. Keskimäärin yhden kilowattitunnin hinta akustossa on nyt noin 78 euroa.

Tutkimuslaitos Gartnerin analyytikot odottavat, että vuoteen 2027 mennessä täyssähköisten ajoneuvojen keskihinta on samalla tasolla kuin kooltaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastaavan polttomoottorilla varustetun uuden auton hinta. Tämä tulee nopeuttamaan sähköautojen maailmanlaajuista käyttöönottoa.

Ilmastokriisin ratkaiseminen edellyttää teknologian käyttöiän pidentämistä ja laitteiden kierrättämistä jatkuvan uusien laitteiden ostelun ja pois heittämisen sijaan, kirjoittaa Panasonic TOUGHBOOKin Pohjoismaiden maajohtaja Stefan Lindau.

Viiden peräkkäisen miinusmerkkisen vuosineljänneksen jälkeen puolijohdeteollisuus on kääntynyt kasvu-uralle. Tutkimuslaitos Omdian mukaan alan liikevaihto kasvoi 3,8 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Mikropiirejä myytiin 124,3 miljardilla dollarilla.

Koneoppimisesta (ML) on tulossa vakiovaatimus sulautetuille suunnittelijoille, jotka työskentelevät kehittääkseen tai parantaakseen tuotteita. Vastatakseen tähän tarpeeseen Microchip on tuonut tarjolle työkalut, joilla koneoppiminen ja tekoälymallit voidaan tuoda jopa 8-bittisilel mikro-ohjaimille.

CUI Devicesin Audio Group on julkistanut uuden vedenpitävän MEMS-mikrofonin, joka on ihanteellinen ankariin ympäristöihin. CMM-3424DT-26165-TR MEMS-mikrofonilla on IPX7-vesitiiviysluokitus sovelluksissa, joissa kosteuden ja nesteen sisäänpääsy ovat uhkana.

Korealaisen autonvalmistaja KIAn uusi EV9-sähkömaasturi pitää sisällään erittäin modernia pohjoismaista tekniikkaan. Alps Alpinen kehittämässä kojelaudassa käytetään norjalaisen TouchNetixin kosketuspiirejä. Ne perustuvat avoimeen RISC-V-arkkitehtuuriin.

Kalifornialainen Navitas Semiconductor on edelleen pieni yritys, jonka galliumnitridi-pohjaiset tehokomponentit ovat mullistaneet kännykkälatauksen. Nyt yhtiö on esitellyt neljännen polven GaNSafe-piirinsä, jolla tekniikka viedään suurempiin tehoihin.

Puolijohteiden tuotantolaitteiden globaali myynti laski 2 vuoden toisella neljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Kaikkiaan sirujen tuotantolaitteita ostettiin 25,8 miljardilla dollarilla.

Nokia on toimittanut LTE-privaattiverkon Husky Terminalille Tacoman satamassa Washingtonissa. Yhtiö kertoo, että kuudella 4.9G/LTE-antennilla pystyttiin korvaamaan 39 Wi-Fi-reitittimen peitto satamassa.

Samsung Electronics on julkaissut uuden neljän teratavun version SSD-levyjen 990 PRO -sarjaansa. 8. polven NAND-tekniikalla ja parannetulla ohjaimella uutuudet ottavat käytännössä kaiken irti PCI Express 4.0 -liitännästä. Seuraavaksi on syytä siirtyä PCIe5-sukupolveen.

Suunnittelijoiden komponenttikauppias Farnellin tuore tutkimus osoittaa, että insinöörit luottavat nyt tekoälyyn valitessaan komponentteja uusiin suunnitteluihinsa. Peräti 86 prosenttia suunnittelijoista luottaa tekoälyyn ainakin jossain määrin komponenttien valinnassa.

Lisättyä todellisuutta yritetään tuoda kuluttajille, mutta se edellyttää yhä pienempiä ja edullisempia komponentteja, joilla näytön projisointi toteutetaan. Itävaltalainen TriLite kehittää nyt yhdessä ams OSRAMin kanssa moduulia, joka sopii alle kuutiosentin tilaan.

Sarjaväylien nopeus kasvaa koko ajan. PCI Express 6.0 tarjoaa 64 gigbitin sekuntinopeuden ja USB4-väylän 2-versio jo 80 gigabittiä sekunnissa. Näitä nopeuksia tukevien komponenttien ja laitteiden kehitys vaatii paljon myös mittauslaitteilta.

Luvattomien ohjelmistojen käyttö merkitsee elektroniikkayrityksille vuosittain miljardien dollarien tulonmenetyksiä. Nyt asiaan yritetään uutta ratkaisua lisensoitavalla palvelinten sertifiointiprotokollalla.

RISC-V on avoin Berkeleyn yliopistossa kehitetty RISC-arkkitehtuuri, joka on nopeasti kasvattanut suosiotaan monenlaisissa laitteissa. Nyt se tekee tuloaan jopa tietokoneille ja suosittu Linux-jakelu Debian on saamassa tuen alustalle.

MEMS-markkina kasvaa hyvää vauhtia. Piirejä myytiin viime vuonna 14,5 miljardilla dollarilla ja vuonna 2028 puhutaan jo 20 miljardin dollarin markkinoista, kertoo Yole Developpement -tutkimuslaitos. Teollisuuden MEMS-piireissä suomalainen, nykyisin Muratan nimen alla kulkeva toiminta on hyvässä tilanteessa.

IoT-yhteyksissä on kasvava tarve varmistaa, että laitteet ovat berkon ulottuvilla silloinkin, kun kännykkäverkkoa ei ole saatavilla. Sveitsiläinen u-blox on nyt esitellyt ensimmäisen IoT-moduulinsa, jossa on mukana sekä matkapuhelin- että satelliittiyhteys paikannuksen lisäsi.