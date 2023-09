Uudessa iphone-huippumallissa erikoinen uusi radiopiiri

Applen uusien iPhone 15 -puhelimien ennakkotilaaminen alkaa pian, mutta osa laitteiden ominaisuuksista on edelleen vähän auki. Esimerkiksi iPhone 15 Pro- ja Pro Max -huippumalleissa Apple on lisännyt mukaan uuden radiopiirin, jonka käyttötarkoitusta se ei ole itsekään avannut.

Kyse on Thread-radiopiiristä. Thread on matalan tehonkulutuksen IoT-protokolla, joka toimii sekä 2,4 gigahertsin että alle gigahertsin (868 ja 915 MHz) vapailla taajuuksilla. Tyypillisesti Threadia on käytetty esimerkiksi kodin automaatiolaitteiden ohjaamiseen.

Joidenkin analyytikkojen mukaan Apple käyttää Threadia korvaamaan osan Bluetooth-yhteyksistä, mutta tämä ei vaikuta todennäköiseltä. Threadin peruskaista on vain 250 kilobittiä sekunnissa 2,4 gigahertsissä, joten esimerkiksi mitään audiostriimiä sen yli ei voida siirtää.

Threadilla on yksi ominaisuus, joka saattaa olla selitys. Sen päällä voidaan ajaa myös uutta kodin laitteiden Matter-protokollaa eli uudet Pro-sarjan iPhonet voisivat toimia useimpien kodin laitteiden ohjausyksikkönä. Hyvin moniin laitteisiin on nyt tulossa Matter-tuki, mutta edelleen on auki, millä laitteella tai sovelluksella kaikkia eli Matter-laitteita ohjattaisiin.

Voi siis olla, että Apple haluaa tehdä iPhonesta kodin älylaitteiden universaalin kaukosäätimen. Tosin suunnitelmat voivat olla vielä kesken, eikä Apple esimerkiksi maininnut koko Thread-protokollaa iPhone-julkistuksessaan. Joka tapauksessa tämä on ensimmäinen kerta, kun Thread ylipäätään tuodaan mukaan älypuhelimen radiovalikoimaan.