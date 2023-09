Listautuminen onnistui, mutta Arm:n ongelmat pysyvät

Alunperin englantilainen Arm listautui eilen Nasdaq-pörssiin New Yorkissa. Listautuminen oli menestys ja yhtiön osakkeen arvo pomppasi heti 25 prosentin nousuun. Arm:n luvut kuitenkin osoittavat, etteivät ongelmat katoa listautumisella minnekään.

Isoin ongelma on Arm:n bisnesmalli. Yhtiön taakkana ovat vanhat lisenssisopimukset, joiden takia se tekee todella vähän rahaa. Viimeisellä tilikaudellaan Arm:n lisenssiasiakkaat toimittivat markkinoille 30 miljardia Arm-prosessoria. Näiden markkina-arvo oli 98,9 miljardia miljardia dollaria.

Silti Arm sai lisenssituloja prosessoreista keskimäärin 11 senttiä kappale. Tämän takia Arm:n liikevaihto kutistui, vaikka kaikki toimitusmäärät kasvoivat. Liikevaihto yhtiö teki viime tilikaudella 3,4 miljardia dollaria.

Arm:n suurin ongelma tällä hetkellä on se, että sillä on hallitseva markkina-asema sektoreilla, jotka eivät kasva. Älypuhelimissa Arm:n markkinaosuus on 99 prosenttia. Joka viides kulutuselektroniikan prosessori on Arm-pohjainen, mutta tämä markkina ei juuri kasva.

Sijoittavat kuitenkin haluavat, että yrityksellä on kasvuodotuksia. Tällä hetkellä kasvussa ovat erityisesti autoelektroniikka ja datakeskukset. Autoissa Arm-prosessorien markkinaosuus on 40 prosenttia ja pilvipalveluissa vain 10 prosenttia.

Teollisuuden laitteet ovat mielenkiintoinen alue, sillä niissä Arm hallitsee markkinoita 65 prosentin markkinaosuudella ja markkina kasvaa. Tällä alueella yhä useampi kuitenkin valitsee avoimen RISC-V-arkkitehtuurin, jolloin lisenssimaksuja ja rojalteja ei tarvitse maksaa kenellekään.

Arm onkin halunnut uusia lisenssisopimuksiaan isojen asiakkaidensa kanssa. Viime viikolla se solmi uuden lisenssisopimuksen Applen kanssa. Sopimus yltää vuoteen 2040 asti, mutta sen arvo tai ehtoja ei ole julkistettu. Nasdaqiin listautuessa Apple osti Arm-osakkeita lähes miljardilla dollarilla eli siitä tuli yksi Arm:n suuria omistajia. Applen intresseissä on nostaa Arm-lisenssien hintoja nyt, kun se itse on solminut epäilemättä omalta kannaltaan hyvä sopimuksen yrityksen kanssa.