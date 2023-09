Maailman paras datakeskusprosessori?

AMD on esitellyt neljännen tuoteperheen neljännen sukupolven EPYC-prosessoreihin. Datakeskusten palvelimiin tarkoitetut Siena-koodinimellä kehitetyt prosessorit tuovat Intelin uusimpiin Xeoneihin verrattuna merkittävästi lisää energiatehokasta suorituskykyä.

EPYC 8004 -piirit perustuvat Zen 4c -ytimiin. Zen 4c -ydin vie piillä tilaa selvästi vähemmän kuin edeltäjä Zen 4. TSMC:n viiden nanometrin prosessissa valmistettu ydin vie L2-välimuisteisiin tilaa 2,48 neliömilliä. AMD:n mukaan ytimen parannukset eivät vaikuta siihen, miten ytimiä ohjelmistossa käsitellään.

Suorittimet istuvat emolevyllä uuteen SP6-korttipaikkaan. Ne on tarkoitettu pilvipalveluihin, älykkäisiin laitteisiin verkon reunalla ja tietoliikenteen korttipalvelimiin.

SP6-kantaan sopivilla prosessoreilla on 8-64 ydintä. Suorituskyvyn mukaan tehobudjetti on välillä 70 – 225 wattia. DDR5-kanavia on käytössä kuusi, joten data siirtyy jopa 4880 megatavua sekunnissa. EPYC 8004 tukee myös viidennen polven PCIe-liitäntää maksimilinjaleveyden ollessa 96.

Heti alkuun usean valmistaja kertoi valinneensa uuden EPYCin palvelimelleen. Dell lanseerasi PowerEdge C6615-palvelimen, joka yhtiön mukaan sopii hyvän teho-hyötysuhteen ja kompaktin kokonsa takia esimerkiksi konttien ja mikropalvelujen moottoriksi.

Ericsson näkee puolestaan, että uusi EPYC 8004 sopii erinomaisesti Cloud RAN -pilvipalvelimien alustaksi sekä TDD- että FDD-toteutuksissa.

Alla EPYC 8004 -versiot ominaisuuksineen. Lisätietoja täällä.