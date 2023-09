Tulevaisuuden piirit makaavat lasin päällä

Kymmenen vuotta sitten Intel ajautui ongelmiin, kun se jäi valmistuksessa TSMC:n, Samsungin ja sitten myös AMD:n jälkeen. Nyt yhtiö aikoo ottaa uudelleen kärkipaikan ja se tapahtuu vuosikymmenen lopulla uuden piirialustan avulla.

Intel on esitellyt tekniikan, jolla piirit valmistetaan uuden substraatin päälle nykyisten orgaanisten hartsien sijaan. Tämä alusta on lasi. Lasilla on monia ylivoimaisia ominaisuuksia, ja Intel on tutkinut tekniikkaa vuosikymmenen ajan satojen tutkijoiden ja useiden tutkimuslaitosten voimalla.

Lasisubstraatit kestävät korkeampia lämpötiloja kuin nykyalustat. Ne ovat erittäin tasaisia ja kovia, joten piirikuviot vääristyvät 50 prosenttia vähemmän. Tämän ansiosta tulevaisuuden järjestelmäpiirit, jotka koostuvat ns. sirpaleista (chiplets), voivat olla suurempikokoisia.

Näiden ominaisuuksien lisäksi lasilla on mahdollista toteuttaa 10-kertainen määrä sirun osien liitäntöjä. Tämä mahdollistaa Mooren lain jatkamista siinäkin tapauksessa, että skaalaaminen pienempiin viivanleveyksiin hidastuu.

Korkeampien lämpötilojen sietäminen auttaa piiriarkkitehtejä tehonsiirron ja signaalin reitityksen suunnittelussa. Piireille voidaan integroida optisia liitäntöjä sekä upottaa induktoreita ja kondensaattoreita lasiin korkeammassa lämpötilassa. käsittelyä. Tämä mahdollistaa parempien tehonsiirtoratkaisujen ja nopean signaloinnin, jota tarvitaan paljon pienemmällä teholla.

Intelin mukaan lasialustoilla on mahdollista kehittää biljoonan transistorin piirejä samassa kotelossa vuoteen 2030 mennessä. Datakeskusten ja muiden erittäin suorituskykyisten piirien jälkeen lasialusta tuodaan myös edullisempien laitteiden piirien toteutukseen.