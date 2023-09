DNA: suomalaiset mobiilidatan suurkuluttajia

Tämä ei oikeastaan ole mikään uutinen, mutta suomalaiset kuuluvat maailman kärkeen mobiilidatan kuluttajina. Alkuvuonna DNA:n ja Elisan tilaajat käyttivät lähes 50 gigatavua mobiilidataa kuukaudessa.

Tefficientin raportin mukaan DNA:n asiakkaat käyttivät alkuvuonna eniten liittymäkohtaista mobiilidataa Euroopassa. DNA:n mukaan etenkin liikkuvan kuvan yleistyminen kasvattaa datamääriä. Datamäärien lisääntyessä energiankulutus pysyy kuitenkin kohtuullisena, sillä 5G-verkon myötä energiatehokkuus paranee.

DNA:n asiakkaat käyttivät vuoden 2023 tammi–kesäkuun aikana liittymää kohden keskimäärin 48,8 gigatavua dataa kuukaudessa. Elisan lukema oli 47,8 gigatavua kuukaudessa. DNA:lla vastaava luku vielä alkuvuonna 2022 oli 43,6 gigatavua, joten kasvua on vuodessa tullut noin 12 %.

Datamäärien kasvua vauhdittaa erityisesti kyvykäs 5G-verkko. DNA aloitti ensimmäisten 5G-palveluiden tarjonnan jo loppuvuodesta 2019, minkä jälkeen mobiilidatan käyttömäärän kasvunopeus onkin ollut huimaa. Liittymäkohtainen datamäärä on yli kaksinkertaistunut vain neljässä vuodessa, sillä vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla mobiilidataa käytettiin vain 23,5 gigatavua per liittymä.

Jatkuvasti kehittyvät älylaitteet ja niiden palvelut ohjaavat käyttäjiään vahvasti videosisältöjen pariin. DNA:n radioverkoista vastaava johtaja Jarkko Laari huomauttaa, että mobiililaitteelta katsottavista videoista on tullut lähes huomaamattomasti kiinteä osa monen suomalaisen arkea, kun liikkuvaan kuvaan pohjaavat mobiilipalvelut ovat alati yleistyneet. Näitä ovat esimerkiksi TikTok, Instagram Reels, Snapchat, YouTube, Twitch ja lukuisat suoratoistopalvelut. Aiempaa nopeammat mobiiliyhteydet mahdollistavat myös aiempaa paremman kuvanlaadun, mikä heijastuu datamääriin.

- Etätöiden yleistymisen myötä mobiililaitteilla käydään myös videopalavereita, ja laitteita käytetään tukiasemana esimerkiksi kesämökeillä, junissa tai kahviloissa. Kun tarkastelemme DNA:n asiakkaiden mobiilidatan käyttömääriä viikkotasolla, ovat sunnuntait kuitenkin selvästi kovimpia datapäiviä. Selitys lienee yksinkertaisesti se, että ihmisillä on silloin viihdepalvelujen käytölle aikaa, Laari kertoo.

Nopeuden kasvattamisen lisäksi 5G-tekniikalla on suuri rooli mobiiliverkon energiatehokkuuden kasvattamisessa. 5G-verkossa samalla energiamäärällä voidaan nimittäin välittää merkittävästi enemmän dataa kuin 4G-verkossa. Vaikka datavolyymi on viime vuosina kasvanut merkittävästi, on mobiiliverkon energiankulutus kasvanut vain nimellisesti. Tämä tarkoittaa, että energiankulutus gigatavua kohden on laskenut selvästi.

- Meille on tärkeää vastata ihmisten kasvavaan datatarpeeseen, mutta pitää samalla energiankulutus minimissä. 5G-tekniikan yleistymisen myötä mobiiliverkon energiatehokkuus paranee merkittävästi. Lisäksi 5G-verkon käyttöönotto on mahdollistanut 3G-tekniikasta luopumisen, mikä tapahtuu lähikuukausien aikana. Vapautuvat resurssit pääsemme käyttämään parempien teknologioiden kehitykseen, Laari kuvailee.